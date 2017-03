Isola dei famosi: Raz Degan morso da un animale sull’Isola

Come sta Raz Degan? C’è preoccupazione sull’Isola dei famosi per la salute di Raz Degan, steso da un morso di animale e costretto a prendere degli antidolorifici. L’incidente è avvenuto sull’Isola. Il naufrago israeliano sembra essersi ripreso e i suoi compagni d’avventura pare lo vedano in un’ottica diversa.

Prove di disgelo tra Raz e gli altri naufraghi? Non è trascorso molto tempo da quando tra Raz e i suoi compagni naufraghi volavano parole certo non delicate. In questi ultimi giorni, dopo l’uscita della De Grenet e a pochi giorni dalla finale, sembra che i rapporti si stiano allegerendo. In queste ultime ore la preoccupazione dei naufraghi si è rivolta a Raz per via del morso dell’animale che lo ha colpito sull’Isola. I naufraghi si sono preoccupati per non averlo più visto in giro, sebbene poi sia ritornato all’improvviso e apparso tranquillo, oltre che socievole con Giulio base, con il quale i rapporti sono sempre stati molto tesi.

Raz Degan insegna a Giulio Base a pescare. Nonostante sia bendato, Raz ha continuato a pescare cocchi. E non solo: si è dilettato nell’insegnare l’arte della pesca a Giulio Base. Prove di disgelo? A quanto pare no, visto che il parere di Raz sugli altri naufraghi è sempre lo stesso: “Sono il solito gruppo, solo diminuiti. Ma il succo è uguale. Non è che arriviamo all’ultima settimana e andiamo tutti d’accordo. Adesso vogliono tutti arrivare all’ultima settimana e prendere lezioni. Io vedo più la disperazione di mangiare che la voglia di imparare. Ma dobbiamo essere ironici, sarcastici e veri”.

(Foto: Tvzap – Kataweb)