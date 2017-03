Isola dei famosi: Rocco Siffredi in rotta di collisione con Samantha

Share non entusiasmanti e concorrenti non propriamente brillanti (o almeno, non sempre) hanno un poco minato l’ultima edizione del reality show “L’Isola dei famosi”. Il format ha infatti sofferto ascolti generalmente più bassi, questo almeno è quello che è successo fino a qualche giorno fa, quando in Honduras è tornato il porno divo più famoso del mondo, Rocco Siffredi.

La star del cinema hard ha infatti dato una scossa al programma e per mantenere alti gli ascolti, Rocco ha dato spettacolo anche al suo rientro in Italia. Invitato nello studio, Siffredi ha ripercorso la sua nuova esperienza sull’Isola e non ha risparmiato lodi e attacchi ad alcuni dei concorrenti. La naufraga che, più di tutti, si è messa in luce negativamente (almeno secondo il parere del porno attore) è stata Samantha De Grenet. Rocco ha detto dallo studio “Hai fatto un cambiamento come sanno fare solo i rettili. Hai iniziato ad adularmi dicendo che ero il dio delle donne, e lì ho capito chi era la vera Samantha.”, rivolgendosi a Degan ha poi detto “Ricorda Raz, la strategia di Samatha per essere stratega è quella di stare vicino al gruppo.”.

La showgirl non ha assistito in silenzio agli attacchi e ha dunque controbattuto dicendo “Non sono una stratega, se c’è bisogno vado contro tutto e tutti”.

Insomma, tra screzi vari, sembra proprio che Rocco abbia saputo quale tasto andare a premere per far tornare lo show in alto con gli ascolti. Il litigio con Samantha De Grenet e il porno attore terrà sicuramente banco per molte puntate a venire.

