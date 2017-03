Isola dei Famosi: Samantha va a casa, Giulio e Raz in nomination

Samantha de Grenet torna a casa e Giulio Base va in nomination. È Questo il responso delle “urne” sull’isola forse meno abitata del mondo, sebbene si tratti di non residenti ma di un cast da reality show. Dopo aver perso al televoto, Samantha de Grenet ha deciso di non fermarsi sull’isola dei primitivi. Finiscono in nomination Giulio Base e Raz Degan mentre diventa leader della settimana Simone. La semifinale è ormai alle porte e il clima sull’Isola si fa sempre più caldo. Intanto i naufraghi vincono la prova ricompensa e portano a casa cinque fiammiferi che permetteranno ai vincitori di saltare i turni di notte. Nancy e Malena sono le prime due semifinaliste.

Giulio base accusa Raz Degan. Dopo aver passato in rassegna quanto accaduto nell’ultima settimana, Samantha de Grenet parla di come il gruppo si sia sfaldato e Giulio Base muove accuse contro Raz Degan reo di essersi “comprato” l’appoggio di qualche naufrago con il cibo. Lui, il naufrago israeliano che trascorre l’esperienza sull’isola come un moderno Robinson, sta vivendo in questi giorni una rivalutazione della sua persona. Sembra non essere più il nemico di tutti anche grazie alla sua capacità di procacciarsi il cibo. E sull’isola si sa che il mangiare è un tema molto importante e delicato. Tanto che potrebbe far incrinare orientamenti e voti?

Chi uscirà tra Giulio base e Raz Degan?

(Foto: Funweek)