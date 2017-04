Isola dei Famosi: Simone respinge le avances di Malena

Quando si gioca non si fa l’amore. Malena ha confessato a Simone di provare una forte attrazione nei suoi riguardi ma lui non ne ha voluto sapere. La giovane pornostar, forse, si è fatta ingannare dalle battuttine, dagli sguardi e dai sorrisi scambiati con il modello siciliano sull’Isola ed ha deciso di farsi avanti. La sua risposta è stata però molto dura: “non sono qui per fare l’amore”.

Malena: “Ho un’attrazione fisica per te”. I due erano soli e lei ha deciso di confidare a Simone cosa prova nei suoi confronti: “Non posso nascondere che ho un’attrazione fisica per te”. Purtroppo, la risposta del modello naufrago non è stata delle più rincuoranti: “Se qualcosa non scatta in tre o quattro settimane, non è per timidezza… O nasce o nasce”. Simone ha così messo fine ad ogni eventuale nascita di legami sull’Isola tra lui e Malena che, dopo aver incassato il no, ha affermato: “Mi prendo uno schiaffo“.

Simone non è sull’Isola per una storia. Concluso il pranzo con Malena, Simone è tornato dagli altri naufraghi ed ha raccontato a Raz Degan quanto accaduto con la pornostar, affermando: “Non voglio fraintendimenti fuori, non sono venuto qui per farmi la storia d’amore”.

