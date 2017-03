Isola dei Famosi Vip: in arrivo Paola Barale per Raz Degan

Paola Barale in Honduras per Raz Degan. Salvo sorprese dell’ultima ora, sembra certo che Paola Barale raggiunga Raz Degan sull’Isola dei Famosi. L’ex compagna del regista e attore israeliano non sarebbe la prima a raggiungere l’Isola, visto che anche Imma Battaglia è stata inviata sull’Isola per la sua compagna Eva Grimaldi.

La conferma dell’imminente sbarco della Barale sull’Isola è stata data da Vladimir Luxuria, opinionista del reality, in un’intervista rilasciata al programma Take Away su Radio 105: “Andrà sull’Isola. Credo di sì – ha affermato Luxuria. Però, dato che ancora non ha firmato, credo di essermi fregata con le mie mani”. La showgirl farà una sorpresa a Raz Dedgan e chissà come la prenderà nel vederla arrivare sull’isolotto dove vive in separata solitudine dagli altri naufraghi.

Se tutto andrà come sembra dovremmo quindi vedere la Barale nella puntata di martedì 14 marzo. Riuscirà a sanare il conflitto che attualmente divide Raz dal resto del gruppo di naufraghi? Cosa succederà tra loro due? Il loro legame d’amore è durato ben 13 anni e tra i due c’è tuttora rispetto e intesa. Non resta che aspettare la puntata dell’Isola dei Famosi di martedì 14 marzo per vedere quali effetti scatenerà in Raz Degan l’arrivo a sorpresa di Paola Barale.

(Foto: Lettera35)