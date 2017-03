J-Ax accusa Fedez di truffa e il rapper scoppia in un pianto incontrollato

L’ex Articolo 31 J-Ax e Fedez sono due dei rapper più in vista e amati dal pubblico italiano: le due star hanno spesso collaborato e li unisce una profonda amicizia. A loro si deve il successo “Vorrei ma non posto”, uno dei pochissimi video italiani che, sulla piattaforma internet Youtube, sia riuscito a superare -ampiamente- le 100 milioni di visualizzazioni.

Fedez, inoltre, è un musicista estremamente attento e coscienzioso, oltre che una persona dalla lacrima facile: l’artista, infatti, negli ultimi mesi si è scagliato ferocemente contro il fenomeno del secondary ticket, ossia il bagarinaggio online. Proprio per schernirlo un po’, J-Ax, assieme alle Iene e all’avvocato dello stesso Federico Leonardo (vero nome di Fedez), hanno deciso di architettare uno scherzo che ha fatto scoppiare quest’ultimo in un pianto incontrollato, che è subito diventato un meme su Internet.

In cosa è consistito lo scherzo? J-Ax e tutti i suoi complici hanno creato dei falsi documenti in cui si dimostrava che Fedez, con la collaborazione del manager del tour, Clemente Zard, avesse venduto circa 4 mila biglietti online ai bagarini, così da poter guadagnare un’ulteriore somma di denaro in maniera illecita.

Naturalmente, a telecamere accese, Federico ha cercato, in ogni modo, di mantenere il controllo della situazione, ma tutto è precipitato quando Matteo Viviani ha svelato allo stesso che si trattava solo di uno scherzo. A questo punto, infatti, Fedez è scoppiato in un lungo pianto, segno dell’evidente quantità di stress accumulata dal rapper nei minuti passati a proclamare giustamente la sua innocenza.

Insomma, uno scherzo davvero cattivo, ma allo stesso tempo architettato con una precisione sconvolgente. La reazione di Fedez ha scatenato in noi grasse risate, ma in fondo siamo felici che il rapper sia così infastidito e cerchi di contrastare in ogni modo fenomeni illegali come il bagarinaggio.

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, tvzap.kataweb.it, deejay.it]

[foto: deejay.it]