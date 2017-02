Da una parte c’è Vittoria Markov, alunna del talent show di Mediaset “Amici”, dall’altra c’è Alessandra Celentano, nota per essere la nipote di Adriano, uno dei più famosi cantanti italiani.

Celentano, che oltre ad essere nipote d’arte è anche una ballerina, è da anni parte del cast degli insegnanti del programma, in veste di maestra di danza classica.

Alessandra è stata spesso al centro di critiche, per il suo modo di esprimere i propri giudizi nei confronti degli alunni: quest’anno ha deciso di scagliarsi contro la già citata Vittoria. Durante un’esibizione di quest’ultima, Celentano ha così commentato “Vittoria non è fisicamente idonea. E’ espressiva, dinamica, ha delle qualità, ma non può essere l’esempio della ballerina al serale”. Peparini, altra insegnante del programma, è intervenuta dicendo “Ha delle buone basi, uno studio. Con la sua fisicità balla. Ci sono ballerine con gambe asciutte che non trasmettono nulla”. A questo punto Vittoria è scoppiata a piangere e Alessandra ha rincarato la dose dicendo “Sei in sovrappeso. Piangi perché sai che è la verità”.

La giovane, però, non si è fatta di certo mettere e i piedi in testa ed ha risposto alla sua insegnante via social network: la ragazza ha infatti scritto “Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. Kahlil Gibran”. La citazione è piaciuta ai suoi follower, che subito le hanno mostrato il loro affetto, prendendo le sue parti.

Insomma, Alessandra Celentano continua a fare notizia: le sue critiche al vetriolo non passano mai di moda, ma forse anche questo rende divertente “Amici”.

[foto: instagram.com]