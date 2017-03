Le star di ‘The Big Bang Theory’ si tagliano i compensi per solidarietà

La serie in bilico per i contratti di Melissa Rauch e Mayim Bialik.Va in onda ogni pomeriggio su Italia1 la serie The Big Bang Theory. È una serie di successo da diversi anni ma, nonostante ciò, rischia di chiudere e fermarsi alla decima stagione. Le due attrici Melissa Rauch e Mayim Bialik, entrate nella terza stagione, hanno chiesto da tempo un aumento dei loro compensi, senza ottenerlo. Tale situazione ha avuto un effetto negativo sull’intera serie e rischia ora di bloccare la sua messa in onda. Da qui è nata la soluzione proposta dai cinque principali protagonisti che consiste nel tagliarsi lo stipendio e permettere un compenso adeguato alle loro due colleghe.

Basterà questa soluzione? A proporre tale soluzione sono stati Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar che sarebbero disposti a tagliare i loro stipendi di 100 mila dollari, così da permettere alle loro colleghe di arrivare a circa 450 mila dollari a episodio. I fan, e anche gli attori, sperano che tale soluzione possa bastare affinché la serie non rischi di chiudere. Mayim Bialik e Melissa Rauch – interpreti rispettivamente dei personaggi di Amy Fowler e Bernadette Rostenkowski-Wolowitz nella sit-com – guadagnano 200 mila dollari a puntata. Riusciranno a rinegoziare il loro contratto?

(Foto: Variety)