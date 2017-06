L’edizione del TG5 annullata per problemi tecnici: ecco il video!

Salta l’edizione delle 13 del Tg5. A causa di problemi tecnici è stata annullata l’edizione delle ore 13 del Tg5 del 22 giugno. Il conduttore del telegiornale, Dario Maltese, dopo aver aperto l’edizione centrale della giornata ha iniziato ad introdurre le notizie ma nessuno dei servizi preparati è mai andato in onda a causa di problemi tecnici. Dopo circa dieci minuti, il giornalista si è visto costretto a lanciare la pubblicità e il meteo, di consueto in onda poco prima che finisca il telegiornale.

Il direttore Mimun ha chiesto scusa ai telespettatori sul social Twitter ma in rete si sono scatenati commenti di vario tipo in seguito all’accaduto. C’è chi si è mostrato comprensivo ed ha scritto “Succede, può capitare a tutti, errare è umano” e chi, invece, non ha perdonato l’errore e ha messo in evidenza che un fatto del genere non è “mai successo a nessuna edizione del Tg5 se ricorso bene”. Eppure un precedente, nella storia dei tg di Mediaset, c’è stato anche se risale alla prima edizione condotta nel 1992 da Enrico Mentana. Tra i commenti degli utenti ci sono anche quelli di quanti pensano che dietro il guasto tecnico ci sia il trasferimento della redazione romana a Cologno Monzese in provincia di Milano: “Ma veramente pensa che ci abbocchiamo come pesci? Ditelo che era un sabotaggio perché non volete il TG spostato a Milano!”.

(Foto: TGCom24 – Mediaset.it)