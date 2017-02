L’Isola dei Famosi: tutte le curiosità in merito alla prima puntata

Martedì 31 gennaio ha debuttato su Canale Cinque la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Questa prima puntata, rinviata di un giorno causa maltempo, com’era lecito aspettarsi è stata ricca di spunti e riflessioni, soprattutto per quanto riguarda i concorrenti in gara. Due le naufraghe nominate ieri, Samantha De Grenet e Dayane Mello: come sempre sarà il pubblico a casa a decidere, con il televoto, chi dovrà rimanere in gioco.

Non è mancata anche un po’ di polemica durante il consueto rito delle nomination. Ad aprire le danze è stata Eva Grimaldi che, al momento di scrivere sulla lavagna il nome da lei scelto, ha espresso il suo rammarico nei confronti di Dayane, accusata di non aver dato una mano ai compagni durante il loro primo giorno sull’Isola. Anche l’attore comico Massimo Ceccarini, con il suo consueto brio, ha deciso di nominare la Mello, confermando le impressioni avute dalla Grimaldi.

In questa prima puntata, condotta come sempre da Alessia Marcuzzi con il supporto di Vladimir Luxuria, sembra sia chiaro l’intenzione, da parte della maggioranza dei naufraghi in gioco, di voler creare i presupposti per una coalizione. Altri concorrenti, invece, si sono schierati contro Samantha De Grenet: la soubrette romana ha ricevuto molti voti a sfavore e, stando alla testimonianza del tenebroso Raz Degan, pare si sia sentita alquanto sconfortata, tanto da prendere subito in considerazione l’idea di abbandonare l’Isola.

Ma la De Grenet ha voluto smentire questa ipotesi precisando che l’ex conduttore di Mistero “ha preso fischi per fiaschi”. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, invece, ha espresso un parere negativo su di lei, sostenendo che Samantha è arrivata nel programma con “l’aria della maestrina”. Il clima è già caldo e, nonostante siano trascorse soltanto ventiquattro ore, il rapporto tra i naufraghi rischia di incrinarsi.

Una curiosità: sull’Isola è già scoppiato un piccolo gossip legato a Simone Susinna. Il giovane qualche settimana fa è stato al centro di alcune indiscrezioni per una sua probabile love story con Barbara D’Urso, smentita da entrambi. Malena Mastromarino, un’ex attivista politica divenuta attrice hard, interpellata da Luxuria, ha ipotizzato che tra Simone e Dayane possa esserci un flirt.

La prima a lasciare il programma è stata Desirèe Popper, che non ha resistito al freddo, e ha chiesto di abbandonare le Honduras. Insomma, in questa puntata de L’Isola dei Famosi ne sono successe di cose e, nei prossimi appuntamenti, la spiaggia di Cayos Cochinos ci mostrerà dei concorrenti che dovranno affrontare non solo le varie prove di coraggio ma, soprattutto, coabitare insieme in un ambiente selvaggio e ricco d’insidie.

