Malgioglio al Grande Fratello e Serpa all’Isola dei Famosi?

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip ma alle sue condizioni. La prossima edizione della casa del Grande Fratello potrebbe avere tra i suoi partecipanti Cristiano Malgioglio. L’artista e personaggio televisivo avrebbe espresso la possibilità di partecipare alla prossima edizione del reality, sebbene a condizioni diverse dal solito. Malgioglio vorrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip “ma – afferma – solo se mi dessero centomila euro a settimana, una stanza singola, la possibilità di cucinare e di non dormire da solo”. Chissà che la produzione non decida di accontentarlo per poterlo portare tra i partecipanti della casa più spiata d’Italia o che lo stesso Maglioglio non cambi idea per prendervi parte.

Mario Serpa all’Isola dei Famosi? Un altro possibile concorrente di un altro reality, l’Isola dei Famosi, è Mario Serpa. La prossima edizione dovrebbe partire a gennaio 2018 e tra i nuovi naufraghi potrebbe esserci Mario Serpa, l’ex corteggiatore del Trono Gay di Uomini e Donne. Serpa è stato scelto a fine percorso dal tronista Claudio Sona e, sull’Isola con lui, potrebbe finirci anche l’ex spagnolo di Sona, Juan Fran Sierra. Altri nomi che girano sono quelli di Gemma e Giorgio del Trono Over, del cantante Alessio Bernabei e del fashion blogger Mariano di Vaio.

(Foto: Biografieonline)