Maradona si confessa da Costanzo: “Non sono un traditore”

Le Interviste di Costanzo ripartono da Maradona. Maurizio Costanzo riparte con il ciclo 2017 delle sue interviste e lo fa con l’ex “pibe de oro” del Napoli, Diego Armando Maradona. L’intervista all’ex calciatore argentino inaugura la seconda stagione della trasmissione e andrà in onda questa sera su Canale 5, a partire dalle 23:30, dopo il film di Checco Zalone “Sole a catinelle”.

Maradona: “Non sono un traditore”. Costanzo ha affrontato con Maradona sia i temi della vita privata che quelli legati alle grandi passioni dell’ex calciatore. Un’intervista, stando alle anticipazioni, che scava nelle emozioni più grandi di Maradona: il calcio, la famiglia, i problemi con la droga, il riconoscimento del figlio e il grande amore per la squadra e la città di Napoli. Il passato e il presente dell’ex “pibe de oro” verrà ripercorso anche attraverso immagini simboliche della sua vita. Maradona, in una delle video-anticipazioni mandate in onda, ha parlato di un evento definito come “l’errore più grande fatto nella mia vita” ed in un altro momento, invece, parla del suo essere così come appare, di non “essere un traditore”.

Insomma, non resta che aspettare questa sera, ore 23:30 su Canale 5, per vedere integralmente l’intervista di Maurizio Costanzo a Diego Armando Maradona.

(Foto: FullSong.it)