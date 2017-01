Maria De Filippi condurrà il prossimo Festival di Sanremo?

Il Festival di Sanremo, lo si voglia ammettere o meno, è uno dei palchi più importanti della televisione italiana, se non addirittura il più importante in assoluto. Tutti i presentatori che hanno avuto la possibilità di arrivare a guidare la kermesse musicale hanno definito tale esperienza come un onore.

Tra i volti più comuni in casa Sanremo figura di certo quello di Carlo Conti che, già confermato per l’edizione 2017, apparirà per la terza volta in veste di conduttore. Ma chi ci sarà al suo fianco? Di nomi se ne sono fatti vari: c’era chi puntava su l’ex Miss Italia e attrice Miriam Leone, chi sulla fashion blogger più famosa al mondo, nonché fidanzata del rapper Fedez, Chiara Ferragni. Eppure i loro nomi, per quanto altisonanti e apprezzati dal pubblico, nulla possono contro la regina della tv italiana, Maria De Filippi. Sì, avete letto bene: sembra infatti che vi siano delle trattative, ancora tenute segretissime, riguardo al reclutamento di Maria che, per la prima volta nella sua vita, salirebbe sul palco da conduttrice.

Nonostante possa apparire curioso che un volto indissolubilmente legato alle reti Mediaset calchi un palco del genere, in realtà la cosa non dovrebbe stupire più di tanto: in passato De Filippi aveva già espresso ampiamente il suo amore nei confronti del Festival della musica italiana. Per ora nessun comunicato ufficiale è ancora arrivato e Carlo Conti si è limitato a commentare la notizia con un “magari!”.

Insomma, che sia finalmente giunta la volta buona? Forse sì, anche perché quest’anno, come già accaduto in precedenza, tra i big figureranno alcuni dei concorrenti usciti da Amici, come Alessio Bernabei e Sergio Sylvestre. Noi speriamo vivamente di vedere Maria sul palco dell’Ariston e voi?

[fonti articolo: repubblica.it, lastampa.it, ansa.it]

[foto: repubblica.it]