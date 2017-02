Maria De Filippi difende Diletta Leotta da Caterina Balivo

Caterina Balivo contro Diletta Leotta. Ad accendere la miccia della polemica è stato un tweet di Caterina Balivo. La conduttrice di Detto Fatto ha criticato la scelta dell’abito indossato dalla Leotta sul palco dell’Ariston perché non adatto a trattare argomenti delicati quali le violazioni della privacy. La Leotta, infatti, è intervenuta nel corso della kermesse musicale per parlare di privacy e cyberbullismo e spronare le donne a denunciare azioni del genere. Con un tweet la Balivo ha così commentato l’abito della giornalista di Sky: “Non puoi parlare della violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna”.

Non puoi parlare della violazione della #privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna #sanremo2017 — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 7 febbraio 2017

Maria De Filippi difende Diletta Leotta. La conduttrice di Sanremo, Maria De Filippi, ha voluto dire la sua su quanto accaduto ed ha preso le difese della Leotta. Il tweet non è piaciuto neanche agli utenti del social che, in maggioranza, si sono schierati dalla parte della Leotta. Maria De Filippi, durante la conferenza stampa, ha tenuto a ribadire che “commentare il vestito di Diletta Leotta rispetto a quello che ha detto è come dire che se uno ha la minigonna è giusto che ti violentino. Eviterei queste cose”.

Balivo arretra e chiede scusa. Dopo l’intervento della De Filippi, la Balivo ha postato un nuovo tweet con il quale ha chiesto scusa per quanto scritto, rivadendo che ha voluto esprimere “un giudizio sull’atteggiamento, me ne dispiace: non sono nessuno per giudicare un atteggiamento di un’altra donna”.

Tutto finito? E voi cosa ne pensate?

(Foto: Ansa)