Diciamolo senza paura, la vittoria di Valerio era un po’ nell’aria: quel 18enne così appassionato di cucina e di cibo difficilmente non avrebbe vinto l’ultima edizione di Masterchef, il talent show culinario più celebre della televisione.

Perché Valerio ha vinto? Beh semplice, perché, nonostante la giovanissima età (appena 18 anni), l’amore per l’arte culinaria è stata ben visibile durante tutti gli episodi di questa sesta stagione.

Sesta stagione che, a dirla tutta, ha lasciato un po’ l’amaro in bocca a molti critici televisivi, forse per la mancanza di qualche tipo di innovazione: eppure gli appassionati siamo certi che abbiano apprezzato la finale che, per la prima volta, ha visto coinvolti tre concorrenti, non due. Oltre a Valerio, infatti, c’erano anche Cristina e Gloria. Quest’ultima è stata la prima ad essere eliminata, seguita da Cristina. C’è chi dice che Gloria abbia perso il titolo finale a causa del suo atteggiamento fin troppo sicuro, ma queste sono solo illazioni: il menù proposto da Valerio (rinominato 18.0), infatti, è apparso vincente sin da subito. Il risotto ai gamberi 2.0 (nella prova della Mistery box) ha conquistato i giudici e ha dato al giovane un vantaggio nell’invention test: i concorrenti hanno dovuto creare piatti di alta cucina ricorrendo agli scarti alimentari. Al loro fianco gli chef Igles Corelli, Pietro Leemann e Matias Perdomo. Il vincitore ha conquistato i giudici grazie a delle gustose polpette.

Nonostante, come si diceva in precedenza, i critici non siano rimasti particolarmente colpiti dallo show (finale inclusa, giudicata fin troppo “calma”), il pubblico ha apprezzato: lo share parla chiaro e sono stati quasi 1 milione e mezzo gli italiani che hanno seguito la puntata. Tanto per fare un paragone, lo scorso anno la finale è stata seguita dal 23% di spettatori in meno.

Insomma, voi cosa ne pensate? Credete che Valerio abbia meritato questa vittoria? A noi i suoi piatti sono piaciuti davvero molto.

[fonti articolo: repubblica.it, it.blastingnews.com, lastampa.it]

[foto: repubblica.it]