Maria De Filippi e Maurizio Costanzo formano una delle coppie più note e potenti della tv: lui è uno dei giornalisti più famosi che ci siano mai stati in Italia, lei è la regina di Mediaset, “titolare” di tre programmi di immenso successo quali “Amici”, “Uomini e donne” e “C’è posta per te”.

Moglie e marito, però, raramente si sono visti assieme in televisione, almeno fino a questo Febbraio: sì perché domani 2 Febbraio andrà in onda l’intervista che Maurizio ha fatto a Maria. La chiacchierata comincerà alle 23:30, quindi tenetevi svegli per non perdervi questo evento. Naturalmente quest’intervista non capita a caso in questo periodo della vita di Maria: la conduttrice infatti è pronta per calcare il palco più importante della televisione italiana, ossia Sanremo.

In un’intervista che Maurizio ha rilasciato al settimanale “Chi”, ha dichiarato “Alla fine ci sono cascato anch’io, mia moglie mi ha fregato, alla grande. Avevamo pensato a questa intervista per l’ultima puntata. Io avrei preparato i filmati per lei, e lei sarebbe stata un’ospite come gli altri. E invece, mentre aspettavo un altro ospite, è sbucata all’improvviso e mi ha fregato. Me l’ha fatta! È stato un momento emozionante. Alla mia età, dopo aver combattuto la mafia, dopo aver raccontato le tragedie d’Italia e avere incontrato i personaggi che hanno fatto la storia, da Totò a Oriana Fallaci a Donald Trump, non credevo di potermi emozionare ancora così. Di dover trattenere il fiato per portare a termine il mio lavoro.”.

Insomma, parole di grande dolcezza, che mettono in mostra il grande affetto che lega marito e moglie in un matrimonio ormai più che ventennale. Noi non vediamo l’ora di assistere a questa intervista e voi?

[fonti articolo: quotidiano.net, lineadiretta24.it, tuttoperlei.it]

[foto: vanityfair.it]