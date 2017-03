Mélanie: la ragazza down che presenta le previsioni del tempo

La sindrome di down è una malattia che può essere definitivamente sdoganata anche in televisione: Mélanie Segard, una ragazza down francese di 21 anni, è riuscita a presentare le previsioni del tempo sulla televisione nazionale France 2.

Certo, con l’aiuto della veterana Chloé Nabédian, ma chi riuscirebbe a sembrare tanto spigliata alla prima diretta televisiva? Beh, sappiate che Mélanie ce l’ha fatta.

Il tutto è nato come una vera e propria sfida che la giovane, assieme all’Onlus Unapei, ha lanciato alle televisioni francesi: tale sfida consisteva nel raggiungere entro un mese di tempo i 100 mila like sulla pagina facebook “Mélanie può farlo”. La pagina naturalmente ha raggiunto il limite e France 2 non si è fatta scappare l’opportunità di ospitare la tenace 21enne. A rendere ancor più difficile il compito di Mélanie anche il problema dell’analfabetismo della ragazza che, nonostante tutto, è riuscita ad imparare a memoria tutti i testi, grazie all’aiuto della redazione. Un traguardo a dir poco strabiliante.

La giovane non sembra intenzionata a fermarsi qui però: il 27 Marzo, infatti, sarà ospite anche BFMTV.

Le previsioni del tempo, però, sembrano non essere l’interesse principale di Mélanie, che in futuro vorrebbe avviare una carriera nel mondo del cinema: vorrebbe infatti diventare makeup artist per le star di Hollywood.

Sulla sua pagina di Facebook la 21enne ha spiegato “Io sono diversa, ma vorrei dimostrare a tutti che posso fare un sacco di cose. E vorrei dimostrarlo apparendo in tv” e sembra proprio che ci sia riuscita perfettamente!

[fonti articolo: lastampa.it, tgcom24.mediaset.it, agi.it]

[foto: lastampa.it]