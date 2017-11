Michelle Hunziker a Verissimo: ‘Mio padre era alcolizzato’

Una vita non sempre perfetta. Michelle Hunziker è stata ospite nel salotto pomeridiano di Verissimo, programma condotto il sabato pomeriggio da Silvia Toffanin. È stato difficile per la Hunziker trattenere l’emozione quando ha ricordato aspetti importanti della sua infanzia e del rapporto con suo padre. Una vita, la sua, densa di eventi, che la show girl ha voluto raccogliere in un libro autobiografico intitolato: “Una vita apparentemente perfetta” (edizioni Mondadori).

“Mio padre era alcolizzato”. La Hunziker ha raccontato del difficile rapporto con suo padre: “Ho avuto un’infanzia abbastanza difficile con un papà che amavo tantissimo ma purtroppo era alcolizzato e quindi, io come tanti figli fanno, l’ho giudicato”. Il rapporto con il padre è arrivato a compromettersi a tal punto che Michelle ha poi affermato: “A 14 anni ho smesso di parlare con lui, dimenticava di venirmi a prendere perché l’alcolismo porta anche a questo, io aspettavo davanti casa e lui non veniva, era una ferita incredibile ma io non volevo più ammettere di averla, quindi l’ho messa sotto il tappeto”. La luce in fondo al tunnel: “Poi questa ferita si è manifestata attraverso uno stress pazzesco, anche fisico e questa signora (Clelia la pranoterapeuta) mi fece confessare questo dolore e ebbe l’illuminazione di dirmi secondo me tu devi andare dal tuo papà abbracciarlo e non giudicarlo, feci così e ritrovai mio padre”.

(Fonte: www.today.it)

(Foto: TGCom24 – Mediaset.it)