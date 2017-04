Morgan lascia Amici: “Sono stato offeso ed è un programma costruito”

Come forse molti di voi sapranno, nell’ultima puntata andata in onda del reality/talent show “Amici”, il cantante e direttore artistico della squadra bianca Morgan ha lasciato lo studio, dando ufficialmente le sue dimissioni.

Subito dopo l’accaduto, Maria De Filippi ha deciso di rilasciare una dichiarazione nella quale diceva che il cantante, nel corso della trasmissione, avrebbe avuto delle divergenze d’opinione anche con i ragazzi e che alcuni di loro avrebbero preferito lasciare la trasmissione piuttosto che continuare.

Il cantante, però, ha deciso di dire la sua su quanto accaduto, negando completamente che vi fossero dei problemi con gli studenti della scuola televisiva più famosa d’Italia. Morgan, tramite il suo profilo facebook ha dunque scritto la sua versione dei fatti, affermando quanto segue “Voglio dire che sono stato offeso e trattato male, tutto qui. Che la lite coi ragazzi è sceneggiatura televisiva ma è l’unica cosa a cui potevano appigliarsi di fronte alla paura che hanno. La loro paura è fondamentalmente basata sull’enorme divergenza di stile: io credo nella qualità, nella cultura e nella comunicazione sana e intelligente, nell’arte e nel servizio pubblico, nell’istruzione. Loro nella televisione spicciola, nel mercato, nel denaro, nel mantenere bue il popolo e ben salde le poltrone. Hanno paura. Tutto qua.” Ha poi continuato dicendo “Ribadisco che non è vero delle divergenze coi ragazzi, è roba costruita, i ragazzi devono eseguire tutti i loro ordini peggio che militari. Io che so perché ci siamo guardati negli occhi e sussurrati “sono con te” non vedo l’ora di riabbracciarli quando saranno fuori dall’incubo. Fossi nei loro panni me la farei addosso letteralmente.”.

Insomma, nonostante Maria avesse comunque speso parole d’elogio sia per la persona che per l’artista, Morgan non ci sta e lancia un attacco netto nei confronti di un programma che, tra alti e bassi, è comunque riuscito ad arrivare alla sedicesima edizione, con un calo di share davvero irrisorio.

[fonti articolo: it.blastingnews.com, tvzap.kataweb.it, sorrisi.com]

[foto: optimaitalia.com]