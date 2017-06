One Love Manchester è l’evento più seguito in Inghilterra nel 2017

One Love Manchester, concerto gratuito organizzato da Ariana Grande, tenutosi ieri sera nella città inglese, teatro meno di due settimane fa di un terribile attacco terroristico che ha colpito proprio i giovani fan della cantante accorsi in massa ad applaudirla, è stato l’evento televisivo del 2017 più seguito in Inghilterra con una media di 10,9 milioni di spettatori ed uno share del 49.3 . Ospiti della serata trasmessa dalla BBC One e dalla BBC Worldwide in oltre 50 paesi, sono stati Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell Williams, Liam Gallagher, Take That, Robbie Williams ed i Black Eyed Peas.

L’evento di beneficenza è stato organizzato per le 22 vittime del precedente concerto della Grande ed a sole 24 ore dagli attentati che hanno provocato 7 morti a Londra, finendo per diventare un simbolo ed un grido comune contro la violenza attraverso le note delle canzoni degli artisti che si sono esibiti.

Presenti al concerto c’erano più di 50.000 persone e tutti i proventi sono andati alla Fondazione We Love Manchester, creata in collaborazione tra la Croce Rossa Inglese ed il consiglio comunale della città, raccogliendo ben 2 milioni di sterline.

Ariana Grande, ancora visibilmente scossa e provata dagli eventi di dieci giorni fa si è limitata a ringraziare brevemente il pubblico presente per essersi riunito ancora una volta ed aver dimostrato tutto il proprio affetto e la propria forza in circostanze tanto difficili, la cantante ha dichiarato:

“Vi voglio bene ragazzi e credo che il genere d’amore ed unità che state dimostrando sia la medicina di cui il mondo ha davvero bisogno adesso, quindi voglio ringraziarvi per questo e per essere qui stasera.“

Ogni artista ha dedicato ai presenti ed alle vittime i propri maggiori successi ed infine la Grande ha chiuso l’evento cantandoSomewhere Over The Rainbow tra la commozione generale.

L’evento è stato anche stato trasmesso in diretta su Facebook, Twitter e YouTube.