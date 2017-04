Paola Barale boccia Raz Degan: “Non torno con lui. Non lo conoscete a fondo”

Tra Paola Barale e Raz Degan tutto fumo e niente arrosto? Ai fan del modello israeliano e della biona showgirl sembrava che le cose andassero diversamente e che i due si stessero riunendo, soprattutto dopo quanto visto sull’Isola dei Famosi. A quanto pare, a cambiare le carte in tavola sembra sia stata Paola Barale che, ospite del programma Verissimo di Silvia Toffanin, avrebbe rilasciato dichiarazioni non positive su Raz Degan.

La Barale: “Io con Raz? Non più”. La Barale, come riporta il sito www.ilgiornale.it, avrebbe affrontato diverse tematiche nel corso dell’intervista, tra le quali l’intenso e complicato rapporto tra lei e il suo ex, Raz Degan, vincitore dell’ultima edizione dell’isola dei Famosi: “ (…) per anni ho tentato di inseguirlo senza successo, ora mi sono stancata”.

La “ciliegina sulla torta” sarebbe però arrivata da un fuorionda. Ma non è tutto perché, a quanto riporta il Giornale, l’affermazione che avrebbe destato maggiore scalpore tra il pubblico presente in studio sembra sia stata quella rilasciata dalla Barale durante un fuorionda. La showgirl, mentre alla Toffanin sistemavano il microfono, avrebbe così risposto ad una signora del pubblico che le ricordava quanto fosse fortunata ad avere un uomo come Raz Degan al suo fianco: “Soltanto perché non lo conoscete bene”. È vero? Cosa nasconde questa affermazione? Non resta che aspettare la messa in onda della puntata per sapere se tra Paola Barale e Raz Degan è davvero finita.

(Fonte: www.ilgiornale.it)

(Foto: fanpage.it)