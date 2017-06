Rai, salta il tetto dei compensi: sospiro di sollievo per le star

Credete che 240 mila euro di compenso sia una cifra esageratamente alta? Sappiate che in RAI la pensano diversamente: sì perché, con l’ultimo consiglio d’amministrazione, è stato deciso che, al fine di tutelare “il valore dei professionisti” che lavorano nella televisione pubblica, il tetto di 240 mila euro possa essere superato. Certo, per ogni deroga si dovrà fornire una ragione valida per il quale, il professionista in questione, meriti di guadagnare un cifra maggiore a quello che era il tetto massimo.

Secondo i vertici RAI, questa scelta è stata fatta al fine di tutelare l’azienda e “di salvaguardare la necessità di stare sul mercato continuando a svolgere al meglio la missione di servizio pubblico come testimoniano, solo per citare recentissimi esempi, programmi quali il ricordo di Falcone e Borsellino o Notte a Venezia”.

Se in casa RAI la notizia è stata ben accolta, le reazioni del mondo politico sono state le più diverse: Brunetta, tramite il suo profilo Facebook fa sapere che “Mario Orfeo, e la presidente Monica Maggioni, non rispettano la legge in merito all’obbligatorietà per le pubbliche amministrazioni di adottare il tetto di 240mila euro annui per i propri dipendenti e collaboratori, comprese star e giornalisti […] Non è stata perseguita questa strada di trasparenza e di rispetto nei confronti dei cittadini che pagano il canone. Così si agisce ‘contra legem’, contro il Parlamento, e i membri del Cda Rai si assumono una grave responsabilità, correndo il serio rischio di incorrere in denunce alla Corte dei Conti per danno erariale”.

Reazioni simili anche dai 5 Stelle, che non hanno preso bene la notizia della scelta del CDA.

Anche il Codacons si è detto contrario e minaccia un ricorso. In una nota si può leggere “il Codacons sottoporrà il piano compensi della Rai all’attenzione della Corte dei Conti e del Tar, affinché si valuti la correttezza del provvedimento anche ai fini della spesa pubblica, considerato che i compensi Rai vengono pagati dai cittadini attraverso il canone”.

[fonti articolo: tgcom24.mediaset.it, lastampa.it, corriere.it, ilsole24ore.com]

[foto: lastampa.it]