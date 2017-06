RaiFiction: da oggi su RayPlay la seconda stagione di “Non uccidere”

Torna l’ispettrice Ferro. Da oggi, in anteprima su RayPlay, saranno visibili tutti gli episodi di Non uccidere 2. Miriam Leone torna a vestire sul piccolo schermo i panni dell’ispettrice di polizia Valeria Ferro: “Sono felice di aver interpretato l’ispettrice Valeria Ferro perché è un regalo per un attore – ha affermato la Leone. Ho pensato che Antigone potesse essere il riferimento, perché seppellire i morti e dare giustizia a chi ha perso un proprio caro, per Valeria è la missione fondamentale. Siamo riusciti a stare fuori dal trionfalismo e a stare vicini alle persone che vivono una tragedia”.

Dal 12 giugno la serie andrà in onda su Rai 2. Dopo l’anteprima su RayPlay, dal 12 giugno prossimo, la seconda stagione di Non uccidere sarà visibile su Rai 2 anziché su Rai 3 (come accaduto per la prima stagione). L’ispettrice Ferro è un commissario di polizia che opera nella Squadra Omicidi della Mobile di Torino. E’ una poliziotta molto attenta ai dettagli, dotata di un grande fiuto e con un passato familiare molto difficile.

La fiction è stata ideata Claudio Corbucci e la scelta di renderla visibile in anteprima su RayPlay è volutamente fatta per attrarre anche un target di telespettatori giovani: “È la prima volta – annuncia la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta insieme a quella di Rai 2, Ilaria Dallatana e da Maria Pia Ammirati – nella storia del servizio pubblico italiano che una serie intera viene resa disponibile in modalità non lineare, a testimonianza dell’impegno della Rai di raggiungere un pubblico sempre più ampio e trasversale, per genere e per età, che ha sviluppato negli ultimi anni modalità e bisogni di consumo diversi da quelli dell’appuntamento tv classico”.

In autunno arriveranno in anteprima sulla piattaforma di RayPlay la serie Linea verticale con Valerio Mastandrea e dalla prossima stagione tv altre due fiction Rai saranno presentate su RayPlay, L’ispettore Coliandro e Rocco Schiavone.



(Fonte: www.repubblica.it)

(Foto: Televisionando)