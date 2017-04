Raz Degan è il vincitore de L’Isola dei Famosi 2017

Ha lottato e pianto, si è commosso e ha suscitato polemiche: stiamo parlando di Raz Degan, l’unico e indiscusso mattatore di quest’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. D’altronde, la sua è stata una vittoria quasi annunciata perché il modello israeliano, sin dalla prima puntata, oltre al carattere, ha dimostrato di avere con il pubblico a casa un notevole feeling.

La prima a essere eliminata è stata Filomena Mastromarino, in arte Malena, donna sensuale che sull’Isola ha mostrato il suo corpo e si è concessa forse qualche avance di troppo nei confronti di Simone Susinna. Dopo la sua eliminazione, in gara sono rimaste due coppie in sfida: Raz ed Eva Grimaldi da un lato, Nancy Coppola e Simone Susinna dall’altro.

Dopo aver fatto outing sulla sua sessualità, la Grimaldi però si è classificata terza. Ed è proprio con lei che Degan, durante la serata finale, ha avuto l’ennesimo litigio, terminato con il solito scambio di minacce e querele che fanno parte di uno show televisivo, ormai, divenuto un teatrino consolidato. Non va meglio per la Coppola, che è costretta ad abbandonare il programma a causa del televoto negativo nei suoi confronti.

In finale, dunque, arrivano Raz e Simone, due uomini così diversi che si sono dovuti confrontare con il pubblico. Il loro appello è stato uno dei momenti più affascinanti della serata finale, soprattutto quando Degan ha rivelato che il vero vincitore del programma è l’Isola, ossia la natura selvaggia che riesce a sopravvivere su tutto. Per quanto riguarda Simone, durante il suo appello, il giovane ha voluto rimarcare il fatto di essere cambiato, e che quest’esperienza televisiva l’ha formato a livello individuale.

Ma purtroppo per Susinna le sue parole non hanno convinto il pubblico perché, alla fine, ha trionfato Raz, un uomo capace di incassare ogni colpo e di rispondere alle critiche in modo duro. Da gladiatore vero, Degan è arrivato sino alla fine mostrando tanta durezza, certo, ma anche un lato di sé molto umano. Soprattutto quando, in un momento intimo della serata finale, a fargli una sorpresa è stata quella Paola Barale che, per tanti anni, è stata la sua compagna fedele.

I due hanno rievocato i tempi trascorsi insieme e non sono mancate le lacrime. Il programma si è chiuso con l’ingresso in studio di Raz e la visione di un filmato con i momenti migliori del suo percorso sull’Isola. Ma quello che conta di più è il legame che Degan è riuscito a creare con i fan: qualcosa di indissolubile che porterà per sempre dentro di sé.