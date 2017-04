Raz Degan si confessa: “Sono un nomade e non ho famiglia. Rimpianti? Sì, ma…”

Il modello israeliano riflette sulla sua vita. La vita riserva sempre sorprese e ne sa qualcosa Raz Degan che, alla soglia dei cinquantanni, tira le fila di quanto vissuto e compiuto finora. E dove farlo se non su un’Isola come un moderno Robinson Crusoe? Il concorrente palestinese ha sempre viaggiato in un lungo e in largo per il mondo e a fargli compagnia nelle sue avventure c’è stato al suo fianco l’amore della sua vita: Paola Barale. Forse è con lei che una volta ritornato a casa dall’Honduras ha in mente di ricominciare un nuovo corso della sua vita.

Raz si confessa Nancy: “essere nomade ha creato questo personaggio”. L’Isola, e il risposo dovuto al dito fasciato, hanno invogliato Raz Degan a lasciarsi andare a pensieri importanti con Nancy, la cantante napoletana: “Ieri sera quando ero sveglio, in pieno dolore, ho contemplato un po’ la mia vita. La mia scelta di essere nomade ha creato questo personaggio, questo carattere, la vita che ho. Infatti, a cinquant’anni, non ho famiglia, non sono sposato e non ho figli. Rimpianti? Sì, ma durano dieci minuti”.

Una moglie e dei figli? “Tutto può cambiare”. Nancy lo incalza sul fatto di non avere dei figli e una moglie e Raz le risponde che “tutto può cambiare”. Il naufrago nomade ha forse voglia di fermarsi e mettere su famiglia? Lo scopriremo solo al ritorno di Raz Degan dall’Honduras. Ci sarà Paola Barale ad aspettarlo?

(Foto: Today)