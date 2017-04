Roberto Benigni diffida il programma Report

Se c’è un nome nel panorama cinematografico italiano odierno che può godere di fama mondiale, quel nome è sicuramente Roberto Benigni. Ammirato in Italia e all’estero per il grande lavoro di satira politica fatta a cavallo tra anni 80 e 90, osannato dalla critica per le sue performance al cinema (su tutte il doppio Oscar per “La vita è bella”), Benigni ha goduto per molti anni di una sorta di alone di intoccabilità.

Il suo nome è tornato alla ribalta delle cronache proprio in questi ultimi giorni, ma per differenti ragioni: il programma RAI “Report” ha infatti deciso di indagare su un investimento fatto dall’attore, di ben 16 milioni di euro, con i quali avrebbe dovuto dare nuovo lustro agli studi cinematografici di Papigno: nelle sue intenzioni, infatti, il centro avrebbe potuto far concorrenza diretta a Cinecittà, culla della cinematografia italiana e mondiale.

Nel corso del tempo però, anche a causa dei flop de “La tigre e la neve” e di “Pinocchio”, il grande attore e la moglie hanno deciso di vendere le loro quote a Cinecittà: il problema è che ad oggi gli studi romani hanno accumulato milioni e milioni di debiti.

Insomma, una situazione davvero poco chiara, resa ancor più tesa dalla volontà di Benigni di diffidare il programma; il programma contesta, difatti, anche la questione riguardante la statalizzazione di Cinecittà e dunque secondo loro anche i contribuenti dovranno pagare i debiti che Benigni avrebbe “venduto” agli investitori.

Come andrà a finire la querelle non ci è dato saperlo, speriamo solo che Benigni possa in qualche modo dimostrare di essere estraneo a qualsiasi tipo di azione poco chiara (e siamo certi della sua buona fede), ma speriamo anche che, allo stesso tempo, Report possa continuare a fare servizi di pubblica utilità come questo.

[fonti articolo: huffingtonpost.it, ilfattoquotidiano.it, investireoggi.it]

[foto: investireoggi.it]