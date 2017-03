Rocco Siffredi torna all’Isola dei famosi

Rocco Siffredi è uno dei pochissimi attori hard ad aver avuto successo anche come personaggio pubblico. La sua simpatia, assieme ad altre caratteristiche, lo ha reso un vero e proprio simbolo di italianità riconosciuto in tutto il mondo.

Rocco ha definitivamente sdoganato il mondo dell’hard quando nel 2015 prese parte, in veste di concorrente, al reality show di canale 5, “L’isola dei famosi”.

In quell’occasione Rocco fu di certo uno dei personaggi più curiosi e amati dal pubblico e quest’anno ha deciso di tornare in veste di guest star. Nell’ultima puntata del reality, che per altro ha avuto qualche problema in tema di share, il pornodivo è sbarcato sull’Isola, portando con sé del cibo. Per poter conquistare la ricompensa, però, Samantha De Grenet ha dovuto passare 30 minuti con Rocco su Playa Densuda: non pensate male, Siffredi era vestito, anche se in studio sono partite subito una valanga di battute che facevano riferimento alle dimensioni della porno star. Ne volete qualche esempio? Parlando di Rocco sono uscite frasi come “grossa ricompensa”, “ Ma posso dare una sbirciatina? Perché alla fine è come andare a Parigi, vuoi subito vedere la Tour Eiffel” e ancora “un pornoattore che non solo viene, ma ritorna anche”, “Rocco è un regalo per tutte le donne. E poi è abbastanza grande da condividerlo con tutte le altre”. Battute che, per quanto sappiano ormai di “vecchio” hanno scatenato le risate dei tanti presenti in studio.

Insomma, pare proprio che grazie a Siffredi gli ascolti siano tornati su livelli più che soddisfacenti: che sia davvero così necessario un ritorno in pianta stabile del porno divo più famoso di sempre?

[fonti articolo: ilfattoquotidiano.it, tvzap.kataweb.it, ilgiornale.it]

[foto: tvzap.kataweb.it]