Sala e Maroni vorrebbero “più RAI a Milano”

Milano non deve essere inferiore a Roma, non almeno dal punto di vista dell’informazione e della presenza sul territorio della RAI. Ne sono fermamente convinti il sindaco della città Giuseppe Sala e il presidente della regione Lombardia, Roberto Maroni.

Qualche mese fa Sala dichiarò “Mi sembra il momento che la Rai faccia qualcosa in più, dopo tante discussioni, per portare parte dell’informazione a Milano. Mi attiverò, e chiederò anche al Consiglio comunale di fare altrettanto. Milano è obiettivamente una capitale dell’informazione e dell’audiovisivo”.

Alla richiesta inviata dai due politici ha risposto la presidentessa RAI e EDU Monica Maggioni, che ha detto “Nessuno ha detto che si sposta la Rai a Milano, per fortuna la Rai è nazionale e ha delle presenze più forti in alcuni ambiti. Abbiamo una serie di iniziative in corso a Milano, grandi programmi, pensate allo studio straordinario con cui ieri ha cominciato Fazio ed è a Milano. Certamente Milano e tutto quello che è in grado di essere e produrre è attrattivo anche per Rai, a breve ci saranno una serie di nuove iniziative, produzioni, direzioni che potranno avere luogo qui. È tutto parte di uno studio che sta facendo il direttore generale Mario Orfeo per cui quando saremo arrivati al progetto definitivo lo diremo”.

Insomma, nonostante Milano rimanga un centro nevralgico per l’informazione, sembra che la RAI non si sposti da Roma e che, invece, sia pronta solamente ad espandersi verso il capoluogo lombardo.

