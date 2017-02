Sanremo: ecco il meglio della prima serata

Il festival è partito: la festa della canzone italiana, puntuale come un orologio svizzero, è arrivata sulle televisioni dei milioni di italiani che, ieri sera erano sintonizzati su Rai1.

Il top del top sono di certo i due presentatori, Carlo Conti e Maria De Filippi: il primo è stato indubbiamente capace di dar vita a uno show adatto un po’ a tutti, tra cantanti giovani e meno giovani e ospiti d’eccezione tra cui Maurizio Crozza e nientemeno che Mina in collegamento telefonico. Stesso dicasi per la signora De Filippi: c’erano un po’ di dubbi, forse, per la sua presenza, invece la signora della TV azzittisce tutti, calcando il palco con la professionalità di chi, questo lavoro, la fa ormai da una vita. Chapeu.

Tra gli ospiti anche Diletta Leotta, che si è spesa in un lungo commento contro i cyber bullismo, fenomeno sempre più preoccupante che l’ha vista vittima, suo malgrado. Leotta è salita sul palco con uno splendido abito rosso, che ha attirato qualche (sterile) critica sui social. Un poco meno soddisfacente è stata invece l’ospitata di Ricky Martin, apparso meno brillante del solito. Ciò nonostante il cantante sa come divertirsi e come divertire ed è piacevole rivederlo calcare un palco.

Tra gli highlight della serata figura di certo anche il signor Crozza, autore di una copertina forse un poco “sicura” ma decisamente divertente. Il comico sa su quale punti far perno e ne esce fuori uno spettacolo simpatico.

Tra gli ospiti musicali emoziona Tiziano Ferro con “Il conforto”, accompagnato nientemeno che da una meravigliosa Carmen Consoli. Un po’ meno riuscita la cover di “Mi sono innamorato di te”. A dirla tutta la colpa non sembra essere di Tiziano, autore comunque di una prova magistrale, quanto più dell’arrangiamento fin troppo “cinematografico”.

Tra alti e bassi, la kermesse sonora si è lasciata ammirare: Fiorella Mannoia, come suo solito, è autrice di una prestazione maiuscola, sebbene non abbia presentato la sua canzone più riuscita (sentire quella voce è, comunque, sempre emozionante); bene anche Clementino, Ron, Ermal Meta e Al Bano che, nonostante la convalescenza, tira fuori dal cilindro una voce superba.

Insomma, tutto come da copione: la prima puntata è andata, ora non ci resta che vedere come andranno le altre. Per ora, però, il premio di miglior personaggio del festival va alla signora De Filippi, ma noi già ce lo aspettavamo.

[fonti articolo: repubblica.it, ilfattoquotidiano.it, ilsecoloxix.it]

[foto: it.wikipedia.org]