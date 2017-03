Che tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non corresse propriamente buon sangue è cosa nota a molti affezionati del programma “I fatti vostri”: i due, infatti, pare che non siano mai andati d’accordo e che non amino particolarmente la reciproca compagnia.

Nel corso di una delle ultime puntate dello show, il tema di discussione è stata l’età, in particolar modo la vecchiaia. Nel corso della chiacchierata in studio Magalli, noto anche per essere una persona estremamente spiritosa, ha detto “Se si vive intensamente, si campa a lungo. E comunque, sappiatelo, la terza età si è spostata e io ne sono ampiamente fuori. Ormai è oltre i settantacinque anni”. A questo punto, forse più intenzionata a fare una battuta fine a sé stessa, Volpe ha risposto “A luglio non fai settant’anni? E’ un bel traguardo!”. Quest’uscita ha mandato su tutte le furie il 69enne conduttore RAI che ha chiosato “Pijatela in saccoccia te e quelli che non dicono l’età che c’hai te, strega! Ma fasse l’affari tuoi, no eh? Proprio non è capace”, evidentemente stizzito.

L’alterco verbale non è di certo finito qui: dietro le quinte gli animi non si sono affatto freddati, con Magalli che avrebbe ricordato ad Adriana che anche lei, nonostante sia ancora giovane, si sta avvicinando ai 45 anni.

Questa, comunque, è solo la punta dell’iceberg: i litigi tra i due conduttori sono infatti storici, con Giancarlo che dichiarò pubblicamente di non amare il dover lavorare con Volpe ed Adriana che disse in un’intervista “Io sono laureata e lui no, io sono entrata nell’ordine dei giornalisti pubblicisti nel 2004 e lui no. Sembra voglia ostinatamente salvaguardare il suo posto da possibili sostituzioni con professionisti più giovani”.



Adriana Volpe, comunque, rimarrà, con ottime probabilità, al timone della trasmissione ancora per poco: pare infatti che verrà a breve sostituita da Manila Nazzaro, già conduttrice di “Mezzogiorno in famiglia”. Gli screzi avranno dunque vita breve.

[fonti articolo: today.it, it.blastingnews.com, corriere.it]

[foto: today.it]