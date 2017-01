Serie Tv: torna Il bello delle donne

A gennaio ritorna Il bello delle donne. È stata una delle serie televisive più seguite dei primi anni Duemila e questo mese ritornerà per la gioia dei suoi fan. Ci saranno alcuni volti storici della fiction, quali Giuliana De Sio e Massimo Bellinzoni, e molte nuove entrate: da Manuela Arcuri a Francesco Arca e Claudia Cardinale.

Su Canale 5 la prossima settimana? La serie prende il nome dal salone di Bellezza Il bello delle donne, che ritorna in televisione quindici anni dopo, per la quarta stagione su Canale 5. La data di messa in onda dovrebbe essere il 13 gennaio 2017 e le puntate saranno in tutto otto.

Storie di donne e uomini tra dramma e commedia. Luca (Massimo Bellinzoni) decide di trasferire il suo salone da Orvieto a Roma. Ed è proprio qui che si svolgono le avventure dei vari personaggi femminili che popolano il salone di bellezza. Ogni episodio, infatti, da spazio alla storia di una delle clienti di Luca, il parrucchiere amico delle donne, sempre pronto ad ascoltarle e a consigliarle. Episodi che risentono anche del clima in cui viviamo e che vanno a toccare temi importanti ed attuali quali il terrorismo, l’omofobia e la crisi economica. Il bello delle donne ritorna e lo fa mantenendo il passo con i tempi.

