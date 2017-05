13 Reasons Why: Netflix rinnova lo show per la seconda stagione

Per qualche tempo la voce era girata, ma la notizia è adesso ufficiale, Netflix ha rinnovato per una seconda stagione – che sarà composta da 13 episodi – 13 Reasons Why, serie tratta dal romanzo pubblicato nel 2007 da Jay Asher.

Lo show prodotto da Selena Gomez è stato un vero successo accaparrandosi il favore della critica e diventando il centro di discussione sui social media e per la seconda stagione Brian Yorkey, vincitore di un Tony Award e di un Premio Pulitzer che ha adattato la prima, servirà come unico showrunner, mentre Diana Son lascerà il suo posto di co-showrunner.

La serie racconta la storia dell’adolescente Clay Jensen (Dylan Minnette) che si ritrova sulla soglia di casa una scatola al cui interno trova 7 audiocassette registrate dalla sua amica e compagna di scuola Hannah Baker (Katherine Langford), nella quali la giovane spiega i 13 motivi che l’hanno portata al suicidio, nella cast troviamo anche Kate Walsh, Brian D’Arcy James, Derek Luke, Brandon Flynn, Justin Prentice, Alisha Boe, Christian Navarro e Tommy Dorfman.

Temi molto delicati quali il suicidio, il bullismo e lo stupro sono affrontati dallo show con estrema crudezza e sincerità, una scelta che ha scatenato qualche critica nei confronti della serie da esperti che hanno messo in guardia i genitori dalle possibili ripercussioni della visione di materiale così esplicito, motivo per cui Netflix ha di recente aggiunto un avviso che mette in guardia gli spettatori circa i contenuti delicati affrontati da 12 Reasons Why.

Qui di seguito il nuovo teaser con cui è stato annunciato il rinnovo della serie.

In quanto ai temi che la nuova stagione affronterà, lo showrunner Brian Yorkey, intervistato da EW, ha dichiarato che lo show risponderà a quei quesiti rimasti senza risposta nella prima stagione, come se davvero ci siano dei responsabili per la morte di Hannah e se siano stati perseguiti, promettendo che il pubblico vedrà la protagonista anche in questa seconda installazione, il che – ovviamente – significa che Bryce dovrà rispondere delle sue azioni.