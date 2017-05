ABC: il network ordina nuove serie per la stagione 2017-18

Quest’anno, più che negli anni passati, sembra che i network abbiano deciso di dare una bella scossa alla propria programmazione e dopo una serie di cancellazioni e rinnovi, la ABC ha cominciato a selezionare i nuovi show che entreranno nel palinsesto del prossimo anno.

Il network ha quindi ordinato il dramma Deception e la sitcom Splitting Up Together.

Deception, avrà come protagonista Jack Cutmore-Scott (Cooper Barrett’s Guide to Surviving Life) un mago caduto in disgrazia che metterà le proprie capacità di illusionista a servizio dell’FBI, facendogli da consulente e aiutando i federali a catturare alcuni dei criminali più inafferrabili del paese. La serie è stata creata da Chris Fedak (Chuck), Greg Berlanti (The Flash, Arrow) e Martin Gero (Blindspot) che serviranno da produttori esecutivi.

Splitting Up Together con Jenna Fischer (The Office) e Oliver Hudson (Scream Queens) sono una coppia divorziata il cui rapporto migliorerà incredibilmente una volta che si saranno separati. Nel cast della sit-com – creata da Emily Kapnek (Suburgatory) – reciteranno anche Bobby Lee (MADtv) e Diane Farr (Rescue Me) mentre Ellen DeGeneres servirà da produttrice esecutiva.

The Gospel of Kevin avrà come protagonista Jason Ritter (Parenthood) nel ruolo di uno squattrinato ragazzo che riceve la visita di un essere celestiale dal quale riceve la missione di salvare il mondo, nel cast troviamo anche JoAnna Garcia Swisher (Once Upon a Time) nel ruolo della sorella di Kevin, Amy.

The Mayor avrà come protagonista Brandon Micheal Hall (Search Party) nel ruolo di un giovane rapper che decide di candidarsi alle elezioni per il sindaco per farsi pubblicità e che finirà per venire eletto. Nel cast troviamo anche Yvette Nicole Brown (Community) e Lea Michele (Glee) co-star.

Steve Zahn (Modern Family) e Natalie Martinez (APB) saranno i protagonisti di The Crossing nel ruolo di due rifugiati di guerra americani che viaggeranno nel tempo e arriveranno dal futuro fino ai giorni nostri per cercare asilo politico.

In For the People saranno protagonisti Britne Olford (The Flash) e Lyndon Smith (The Originals) nel ruolo di di due giovani e brillanti avvocati che si occuperanno di casi federali di alto livello. La serie avrà come produttrice Shonda Rhimes.

Freddie Highmore (Bates Motel) sarà il protagonista di The Good Doctor, un dramma ambientato in un ospedale nato dallo stesso creatore di House, David Shore. Highmore sarà il dottor Shaun Murphy un giovane uomo diretto e sincero ed affetto da autismo che fatica ad interagire con gli altri. Il dottore ha avuto un’infanzia molto difficile, ma ne è uscito diventando un brillante medico di successo che fatica a relazionarsi con i pazienti, ma è molto intuitivo quando si tratta di fare diagnosi. Shaun affronterà il suo primo lavoro presso il St. Bonaventure Hospital di San Jose, grazie al supporto del suo mentore ed amico, il dottor Ira Glassman.

Infine Zach Braff sarà il protagonista di una commedia ancora senza titolo su un marito e padre di famiglia che decide di lasciare il lavoro di impiegato e mettere su la propria azienda. nel cast troviamo anche Tiya Sircar (The Good Place) e Michael Imperioli (The Sopranos).