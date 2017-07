Absentia: il primo promo della serie con Stana Katic

Ad un anno dalla conclusione di Castle e della sua interpretazione del personaggio di Kate Beckett, Stana Katic è di nuovo sul piccolo schermo.

ARGOMENTI CORRELATI – ABSENTIA: IL PRIMO SHOW IN MULTIPROPRIETÀ DEBUTTA A MONTE CARLO

AXN , canale della Sony Pictures Television, ha da poco rilasciato il primo teaser del nuovo thriller con protagonista la Katic, Absentia. Lo show, composto da 10 episodi diretti da Oded Ruskin, che servirà anche da produttore assieme a Maria Feldman e Julie Glucksman – come avevamo già riportato – è ancora in cerca di un canale che lo trasmetta negli Stati Uniti, mentre ha trovato una casa in Canada e all’estero.

We are excited to share the first OFFICIAL photo from #Absentia, starring @Stana_Katic as FBI agent Emily Byrne. #AbsentiaIsComing 👁 pic.twitter.com/v5OCTuzBWI — Absentia (@AbsentiaSeries) 8 maggio 2017

Nel breve filmato di soli 35 secondi, vediamo il personaggio della Katic galleggiare apparentemente senza vita nell’acqua, per poi risvegliarsi improvvisamente in una sorta di bara trasparente alla disperata ricerca di aria.

ARGOMENTI CORRELATI – STANA KATIC E PATRICK HEUSINGER PROTAGONISTI DI ABSENTIA

Lo show di AXN racconterà la storia della sparizione dell’agente dell’FBI Emily Byrne (Stana Katic) mentre dava la caccia ad un serial killer che colpisce a Boston. L’agente Byrne verrà ritrovata solo sei anni dopo in una baita nelle montagne con una grave amnesia che le impedisce di ricordare cosa le sia accaduto. A rendere le cose ancora più complicate, Emily scopre che suo marito (Patrick Heusinger) si è risposato con un’altra donna che ha cresciuto suo figlio, credendola ormai morta.