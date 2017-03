AHS 7: nella prossima stagione non vedremo il duello Trump/Clinton

Recentemente Ryan Murphy, ospite di Watch What Happens Live aveva rivelato che la settima stagione di American Horror Story avrebbe raccontato la storia delle elezioni presidenziali del 2016 che hanno visto eleggere Donald Trump come presidente degli Stati Uniti.

Ospite venerdì scorso del Publicists Guild Awards Luncheon a Beverly Hills, il produttore ha però chiarito che quanto aveva detto durante quell’intervista non avrebbe dovuto essere interpretato letteralmente, in altre parole sebbene la settima stagione di AHS potrebbe essere ispirata alle elezioni del 2016, non includerà attori che impersonino i ruoli dei canditati Donald Trump e Hillary Clinton.

“Il tema di ogni stagione di American Horror Story è sempre stato un’allegoria,” ha spiegato Murphy intervistato da Indiewire. “Quindi non vedremo Trump e la la Clinton come personaggi dello show.” Il produttore ha anche detto che il fatto che aveva bevuto tre Martini nel giro di 20 minuti potrebbe avere a che fare con la risposta che ha dato ad Andy Cohen.

Murphy, che è stato premiato per American Horror Story con il Television Showmanship of the Year consegnatogli da Sarah Paulson, ha inoltre scherzato che vedrebbe molto bene l’attrice nel ruolo di Kellyanne Conway divenuta recentemente consulente del presidente Trump e particolarmente nota per le molte gaffes durante alcune delle sue dichiarazioni pubbliche.