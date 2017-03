Alyssa Milano nel cast del pilot di Insatiable, di The CW

The CW ha annunciato l’ingresso di Alyssa Milano (Streghe) nel casti di Insatiable, la nuova serie basata sul mondo dei concorsi di bellezza il sui pilot verrà presto prodotto dal network per vedere se la serie rientrerà tra quelle trasmesse il prossimo anno. Secondo il sito Deadline, l’attrice avrà un ruolo ricorrente nella serie scritta da Lauren Gussis e diretta da Andrew Fleming ispirata alla vita di Bill Alverson, originaria del sud ed avvocato e coach per le partecipanti ai concorsi di bellezza.

Lo show racconterà la storia di Bob (Dallas Roberts) un avvocato civilista in disgrazie e insoddisfatto divenuto coach nei concorsi di bellezza che prenderà come cliente di Patty (Debby Ryan), una vendicativa teenager senza avere idea dei danni che potrebbe causare. La Milano interpreterà il ruolo della moglie di Bob, Coralee, una donna arrivista e pronta scalare la scena sociale.

Oltre alla Milano, Dallas Roberts e Debby Ryan, nel cast ci sono Christopher Gorham (Covert Affairs, 2 Broke Girls) che interpreterà il ruolo di Barnum, il padre di Patty. Ryan Seacrest servirà invece da produttore esecutivo.

La Milano è apparsa in Mistresses della ABC, serie che ha lasciato nel 2014 dopo due sole stagioni ed il suo ruolo più amato è ovviamente quello di Phoebe nella serie Streghe, sempre di The CW, che chiuse nel 2006 dopo 8 stagioni.