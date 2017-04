American Crime Story: Ricky Martin nel cast della terza installazione

Ricky Martin torna a collaborare con Ryan Murphy in uno dei suoi show.

Dopo un ruolo come guest star in Glee, nel dodicesimo episodio della terza stagione, il cantante si è unito al cast di Versace: American Crime Story, dopo Edgar Ramirez, Penélope Cruz e Darren Criss che interpreteranno rispettivamente Gianni Versace, Donatella Versace ed l’assassino dello stilista Andrew Cunanan. Martin avrà invece il ruolo di Antonio D’Amico, il partner di lunga data di Versace.

La terza installazione dello show trasmesso da FX è tratto dal libro Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History di Maureen Orth e racconterà gli avvenimenti che hanno portato, nel 1997, all’omicidio del famoso stilista Gianni Versace, ucciso davanti alla sua villa a Miami per mano di Cunanan. La produzione della stagione comincerà questo mese.

I fan della miniserie prodotta da Murphy, che ha debuttato con grandissimo successo lo scorso anno con la prima installazione dedicata al caso di O. J. Simpson, potranno vedere ben due stagioni nel 2018, la seconda, Katrina: American Crime Story e la terza verranno infatti trasmesse entrambe il prossimo anno. Nel cast di Katrina vedremo tra gli altri Matthew Broderick nel ruolo di Michael D. Brown, l’ex direttore della Federal Emergency Management Agency (FEMA) ed Annette Bening in quello di Kathleen Blanco, ex governatrice della Louisiana.

Oltre al ruolo in Glee, risalente al 2012, Ricky Martin ha preso parte alle produzioni di Broadway diLes Misérables ed Evita.