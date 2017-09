Per quanto Ryan Murphy abbia cercato, già prima del debutto della settima stagione di American Horror Story di sottolineare come Cult non sia un prodotto contro Trump o a favore della Clinton, è difficile, almeno dopo la visione della première non interpretare questo primo episodio in questo senso.

Election Night, come suggerisce il titolo stesso, inizia infatti con la lunga notte delle elezioni che ha decretato la vittoria di Donald Trump e dei Repubblicani, introdotta da una clip con vere immagini tratte dalla campagna dei due candidati, ma è l’annuncio del nome del candidato che introduce davvero i protagonisti della serie e le loro opposte reazioni alla notizia della vittoria di Trump: la fragile Ally Mayfair (Sarah Paulson), affetta da coulrofobia (la paura dei clown) e da molte altre fobie, sposata ad Ivy Mayfair-Richards (Alison Pill) è decisamente la persona che prende peggio la notizia, tanto da urlare terrorizzata all’annuncio. Il risultato delle elezioni, inoltre, riporterà alla superficie tutti i problemi psicologici della donna e le sue fobie, tanto da costringerla tonare da un terapista (Cheyenne Jackson) per evitare che le cose degenerino come già accaduto in occasione dell’11 settembre, quando Ally – ancora all’università – aveva finito per chiudersi nella sua stanza ed isolarsi dal mondo, una condizione dalla quale l’aveva letteralmente salvata quella che poi sarebbe diventata sua moglie. Nonostante Ally sembri incapace di controllare le sue fobie, infatti, il fatto di avere un figlio sembra sufficiente a convincerla a cercare di mette un argine alle sue paure/allucinazioni.

Nell’angolo opposto troviamo invece Kai Anderson (Evan Peters), la cui reazione scomposta ed esagerata all’annuncio della vittoria di Trump, rende difficile trovare del tutto credibili le dichiarazioni di Murphy, perché – almeno nel suo approccio iniziale – quello che lo show fa, senza ombra di dubbio, è dividere i protagonisti in buoni (Ally, Ivy ed il loro figlioletto) e cattivi (Kai e Winter). Come se la sua reazione non fosse sufficiente a descrivere il genere di persona che Kai è, nelle scene successive lo troviamo di fronte al consiglio comunale della propria città, riunito per votare sulla necessità di proteggere un centro sociale ebraico da una serie di minacce ricevute post-elezione, a perorare la sua causa, secondo cui è necessario che le autorità cittadine lascino prevalere il caos e permettano che il centro sociale sia fatto saltare in aria. Come se non bastasse, Kai ha una ragazza, Winter Anderson (Billie Lourd), che entrerà molto presto nelle vite di Ally e Ivy come babysitter del loro figlio, che rivaleggia in quanto a follia con lui. Winter, infatti, dopo essersi presentata alle sue nuove datrici di lavoro come una giovane donna che ha lasciato gli studi a Vassar per contribuire alla campagna elettorale di Hillary Clinton, si dimostra una psicopatica non meno pericolosa del suo fidanzato, tanto da mostrare al figlio della coppia scene di pestaggi ed omicidi prese dal dark web e farlo assistere al violento omicidio dei propri vicini ad opera di tre persone vestite da clown, per poi riferire alla polizia che nulla di quello che stava raccontando era vero, tanto da far credere che il delitto al quale indaga un giovane detective interpretato da Colton Haynes sia in realtà un omicidio/suicidio.

In mezzo a tutto questo, indubbiamente, ci sono dei clown che – con l’imminente uscita di IT Il Film – sono la moda del momento. Il primo raccapricciante clown che appare e che uccide una coppietta intenta ad amoreggiare in aperta campagna è il Twisty di Freak Show che, non si capisce bene, se sia inserito nella storia come semplice omaggio alla passata stagione di AHS o perché lo rivedremo nelle successive puntate. I clown che compariranno successivamente, invece, sono o apparizioni della mente sconvolta di Ally oppure veri e propri assassini. Come sappiamo dagli spoiler rilasciati su questa stagione, infatti, Kai finirà per rivelarsi il leader di un distorto culto di assassini/clown che terrorizzeranno la città e che cominciano a lasciare una lunga scia di sangue proprio con l’omicidio a cui assiste il figlio delle protagoniste la cui vittima è il loro vicino, nonché l’uomo che aveva rigettato la petizione di Kai dandogli sostanzialmente del folle ed al quale il ragazzo risponde con un laconico e minaccioso:

“Non c’è niente di più pericoloso di un uomo umiliato“.

Nonostante queste premesse, Murphy, tiene a sottolineare come sebbene “i protagonisti abbiano opinioni ben precise su Trump ed Hillary Clinton, questa stagione non li riguarda, perché in realtà tratta il culto della personalità che domina la nostra società“, un pensiero che, con le sole premesse della première, in realtà fatica ad emergere e tende invece a creare una ben precisa separazione tra cattivi e buoni, tra sostenitori di Trump la cui vittoria sembra dare l’autorizzazione a compiere i più efferati crimini e quelli della Clinton, vittime di una illusione, che la realtà finirà per colpire in faccia con la violenza di uno schiaffo. Sarà sicuramente interessante vedere se i successivi episodi rafforzeranno questa impressione iniziale o se piuttosto avvaloreranno le dichiarazioni del creatore della serie.

American Horror Story Cult debutterà in Italia, su FOX, venerdì 6 ottobre.