Andrew Kreisberg rivela i piani per un nuovo crossover tra le serie CW

Uno degli eventi della stagione televisiva di quest’anno è stato indiscutibilmente il crossover tra le serie CW andato in onda poco prima della pausa invernale e che si è dimostrato un successo per tutti gli show coinvolti, tra i quali, anche se marginalmente, Supergirl. Così il produttore esecutivo Andrew Kreisberg ha rivelato come, grazie al prematuro rinnovo si Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl sarà possibile programmare un nuovo evento che questa volta coinvolga integralmente tutti e quattro gli show.

“Speriamo di poter fare un vero crossover in quattro parti,” ha rivelato Kreisberg durante un recente screening di Supergirl. “La cosa fantastica dei nostri amici alla CW e di Mark Pedowitz è che il rinnovo anticipato ci permette di cominciare a pianificare già la programmazione della prossima stagione. Una delle cose più importanti che abbiamo imparato dall’esperienza di due anni fa, che ha reso il crossover di quest’anno leggermente più facile, è stata di inserire dei giorni di chiusura per ogni show in cui la produzione si ferma, perché una delle cose più difficili da organizzare per un crossover è legata proprio alla disponibilità dei singoli attori a girare su un altro set mentre le riprese del loro show continuano.”

Una delle sfide più grandi è stata rappresentata quest’anno proprio da Supergirl, “dato che non sapevamo che sarebbe passata dalla CBS a The CW” non è stato possibile programmare in anticipo questi giorni di chiusura e vista la massiccia presenza di Melissa Benoist negli episodi di The Flash ed Arrow, questo fatto ha causato non pochi grattacapi organizzativi, ma il prossimo anno dovrebbe essere tutto più semplice grazia appunto al rinnovo anticipato di tutti e quattro gli show.

Il prossimo mini-crossover che avverrà tra Supergirl e The Flash e sarà trasmesso negli Stati Uniti a partire dal 20 marzo, sarà l’attesissimo episodio musicale con Darren Criss nel ruolo di Music Meister dal titolo Duet.

La seconda stagione di Supergirl e la seconda di The Flash vanno in onda negli Stati Uniti rispettivamente il lunedì ed il martedì su The CW.