Arrow 5: dopo lo hiatus si torna a parlare di Olicity

Olicity, il nome con cui gli shipper di Oliver e Felicity hanno nominato la coppia nella serie Arrow, sono in attesa di qualche segno di risveglio sul fronte sentimentale da lungo tempo, alcuni hanno perso la speranza, altri sono convinti che i due siano anime predestinate a stare assieme e non esista nessun altro (almeno nell’arrowverse televisivo) più adatto l’uno all’altra dell’eroe mascherato e del genio del computer che lo accompagna dalla prima stagione nelle sue avventure.

L’attesa, a quanto confermato da TVLine, sembra però ormai finita, perché nei prossimi episodi lo show affronterà la decisione di Felicity di stringere una pericolosa alleanza con Helix, un gruppo di hacker con tecnologie all’avanguardia a loro disposizione che spesso hanno aiutato la ragazza a risolvere rapidamente problemi in seno al suo team che altrimenti avrebbero richiesto molto più tempo e mezzi. I nodi, però, sono ormai venuti al pettine ed in un episodio post-hiatus (lo show riprenderà a fine aprile) che Stephen Amell ha definito “Team Arrow contro Team Felicity“, non solo Oliver parlerà finalmente con Felicity delle scelte che ha fatto negli ultimi tempi, ma affronterà anche il passato e la decisione che li ha portati a separarsi lo scorso anno quando erano ad un passo dall’altare.

Il protagonista della serie aveva anticipato già lo scorso mese che i fan avrebbero presto visto un episodio “Olicity-centrico,” twittando di aver condiviso tutte e scene della puntata con lo stesso attore e asserendo che l’episodio sarebbe stato fantastico. Nella fattispecie, Amell si riferiva al 20° episodio della quinta stagione dal titolo Underneath che – guarda caso – andrà proprio in onda durante gli sweeps di maggio e affronterà appunto i motivi per cui Oliver e Felicity hanno preso strade separate dopo la scoperta da parte di lei che Oliver aveva un figlio del quale non le aveva detto nulla e che soprattutto non aveva condiviso con lei la decisione di mandare via William e sua madre dalla città per proteggere entrambi.

“Una delle cose che abbiamo sempre voluto fare e che molti fan hanno chiesto che facessimo era proprio affrontare le conseguenze dell’episodio 415 in cui Oliver e Felicity hanno messo fine al loro fidanzamento e si sono lasciati,” ha dichiarato il co-showrunner Marc Guggenheim in una recente intervista. “Non hanno mai parlato davvero della cosa, né hanno affrontato i motivi per cui hanno deciso di separarsi. Felicity allora ha semplicemente raggiunto il suo punto di rottura e aveva preso la porta,” il tutto dopo essere guarita dalla paralisi che aveva subito dopo essere stata coinvolta insieme ad Oliver in un attentato alle loro vite.

“Questo episodio sarà un’esame dello stato della fine della loro relazione,” ha continuato a spiegare Guggenheim. “Ed il problema verrà affrontato in seguito agli eventi del 519 (l’episodio dal titolo Dangerous Liaisons definito appunto da Amell come Team Arrow contro Team Felicity) e a tutto quanto accaduto prima di questo momento e che ha portato a questo confronto. Accadrà qualcosa nel 519 che aprirà le porte a questo dialogo.”

La quinta stagione di Arrow tornerà negli Stati Uniti mercoledì 26 aprile su The CW.