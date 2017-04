Arrow 5: gli inaspettati alleati di Oliver per sconfiggere Prometheus

Come dimostrato in Disbanded, in cui Oliver Queen decide di rivolgersi al suo amico di vecchia data Anatoly (David Nykl) perché uccida Adrian Chase, alias Prometheus, il protagonista della serie è disposto a fare di tutto pur di liberarsi di questo apparentemente inafferrabile nemico e secondo la showrunner Wendy Mericle l’atteggiamento un po’ incosciente di Oliver continuerà fino al finale della quinta stagione dello show, nel quale Arrow si alleerà con un inaspettato personaggio per sconfiggere Prometheus.

“Vedremo delle alleanze davvero sorprendenti” ha dichiarato la Mericle parlando con Entertainment Weekly. “Non riuscirete a credere con chi Oliver collaborerà per sconfiggere Prometheus. Sarà molto emozionante. Sarà tutto incentrato intorno alla famiglia di Oliver, ma non la famiglia a cui potete pensare. Tutto finirà in una grande esplosione, ma non dove pensate che possa finire ed il contraccolpo emotivo sarà più grande dell’esplosione che vedremo davvero.”

Considerato ciò che abbiamo visto fino ad ora ed a giudicare dalle parole della showrunner, sembra probabile che Arrow decida di stringere un patto con uno dei suoi nemici ed una candidata potrebbe forse essere proprio Black Siren, la Laurel Lance di Terra 2, soprattutto considerato il recente annuncio che Katie Cassidy tornerà ad essere una regular nella sesta stagione. Ma in realtà la lista delle persone che corrispondono a questa descrizione è davvero lunga e può comprendere Talia al Ghul, e Vigilante.

Nel frattempo Stephen Amell, sempre attivissimo su Twitter ha recentemente condiviso la sua approvazione per il copione del finale della stagione cinguettando:

“Il nostro finale di stagione è sensazionale. Come poni fine ad un viaggio e ne cominci un altro? Complimenti agli autori. Davvero.”

Our season finale is sensational. How do you end one journey and begin another? Bravo @ARROWwriters. Bravo indeed. — Stephen Amell (@StephenAmell) 31 marzo 2017

La quinta stagione di Arrow riprenderà negli Stati Uniti con l’episodio Dangerous Liaisons mercoledì 26 aprile su The CW.