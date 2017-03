Arrow 5: Josh Segarra parla del suo ruolo nei panni di Prometheus

In una recente intervista con EW Josh Segarra, l’interprete del Procuratore Distrettuale di Star City, Adrian Chase, rivelatosi essere in realtà il temibile Prometheus, ha parlato del suo personaggio e del percorso che ha fatto nell’arco della stagione fino alla rivelazione della sua identità, oltre a condividere qualche anticipazione su quelli che sono i suoi piano per Oliver Queen ed il Team Arrow.

Sapevi fin dall’inizio che in realtà eri Prometheus?

Chiarisci cosa intendi per inizio. [Ride] Quando ho parlato per la prima volta con Marc Guggenheim e Wendy Mericle, mi hanno detto chi sarei stato, ma non l’ho associato con il mio personaggio. Non so perché non lo abbia fatto. Aspetti di cominciare il lavoro e di vedere qualche articolo online che che annunci che ti sei unito al cast e quelli dicono che sarai “Vigilante”. Poi quando ho letto, ho pensato: “Interessante, okay, okay, non sapevo che avrei interpretato questo tizio, è divertente”. E’ a questo punto che ho cominciato a fare tutte quelle cose nerd di cui sono molto fiero e ho cominciato ad informarmi. Ho parlato con Marc e Wendy e gli ho detto che stavo leggendo di Vigilante e Chase e loro mi fanno: “Oh, sì, okay, forse è il caso che ti spieghiamo qualcosa…” “Oh, ho capito! Adesso finalmente ho capito, me lo avreste detto, vero?” “Sì, scusa!” A questo punto, per quanto possibile, abbiamo parlato approfonditamente di Prometheus e di chi sarebbe stato e chi volevano che lui fosse e in cosa pensavo di poter contribuire. Quindi di questa cosa abbiamo cominciato a parlarne molto presto, ancora prima che arrivassi a Vancouver. Onestamente ho capito meglio chi lui fosse durante il cammino. La cosa divertente del personaggio è che ho davvero cominciato a crearlo assieme agli autori dello show e le persone lo vedono trasformarsi assieme a me. Ho avuto la fortuna di avere alcune persone davvero intelligenti che si sono prese cura di me lungo questo percorso ed introdurre il personaggio al mondo è stato molto divertente, è stato veramente forte.

Puoi dirci cosa lo motiva, perché Chase sta sostanzialmente facendo tutto quello per cui odia Oliver.

Assolutamente. C’è un fuoco dentro di lui che è stato bello esplorare. Che cosa motiva ognuno di noi? Perché mangiamo? perché abbiamo fame. Ma è più di questo. Perché proprio lui è finito a lavorare proprio nell’ufficio di questo sindaco? Da quanto sta progettando questo piano? Questa è stata la cosa bella da recitare. Non si sa da quando ha cominciato, non si sa da quando è partito questo piano, non si sa esattamente perché stia cercando di ucciderlo proprio ora. Perché Chase non ha cercato di ucciderlo prima? Questo è una piccola parte di un segreto che ho potuto tenere nascosta, quindi: cosa lo motiva? Penso che lo capirai presto. Chase chiarirà tutto molto presto e sarà molto divertente da vedere.

Cosa vuole davvero Chase da Oliver? Solo vedere la sua vita andare in pezzi?

Oh, assolutamente. Vuole vedere il mondo intorno a lui bruciare. Tutte le cose che sta portando alla luce in Oliver, sono qualità che vedi anche in lui. Cosa lo smuove è il desiderio di vedere tutto sbriciolarsi intorno a lui, giocare questo gioco, sfidarlo a una partita di scacchi, [ride] che era il titolo di una delle puntate più recenti.

Chase pensa che sopravviverà a questa situazione? O agisce avendo un desiderio di morte?

Non lo chiamerei esattamente un desiderio di morte, ma penso che questa sia la cosa più importante per lui. Cosa muove quest’uomo? Se permetti al dubbio di frapporsi tra te ed il tuo fine, non lo raggiungerai mai, giusto? E questo è quello che Chase sta facendo. Sta giocando questo gioco ed in testa sa come fare scacco matto e sa come ci arriverà e noi possiamo guardare quest’uomo intraprendere questo percorso. Quindi questo è un desiderio di morte? Non direi. ma se dovesse morire, penso che per lui non ci sarebbero problemi, perché questo è il fuoco, questo è il piano che ha ideato da anni, questa è la conclusione di tutto e lui vincerà. Questo è quello che lo muove: la certezza che vincerà.

Ha indossato il costume fin dall’inizio della stagione o solo di recente?

Ero sempre io. Oh sì, sempre io. L’ho indossato fin dall’inizio. Ci sono delle scene per le quali ovviamente devo ringraziare la mia controfigura, ha fatto delle cose incredibili per me, è veramente un grande, perché ha creato questo personaggio assieme a me ed è molto importante per me. Ci sono alcune scene in cui ha fatto veramente cose pazzesche in quel costume ed io lo guardavo da lontano, guardavo il mio amico fare delle cose per cui lo rispetto moltissimo. Ma ero io fin dall’inizio e sono stato davvero contento di poter vestire i suoi panni, cosa che ho accolto a braccia aperte, fin da subito ho detto che volevo essere io ad indossare il costume, perché quella è una parte importante del personaggio. Voglio poter fare più cose possibili, perché quando Chase ha il costume sta vivendo qualcosa che lo rende ciò che è quando invece non lo indossa e per me era un passaggio importante per modellare questo personaggio. Volevo interpretare ogni parte di lui, volevo poter creare quest’uomo così avrei potuto presentato al mondo. Sono stato molto fortunato, tutti, dagli editori ai membri della troupe, si sono presi cura di me. Sono stato fortunato a poterlo interpretare ed è stato fantastico.

Puoi anticiparci nulla su quale sia lo scopo finale di Chase?

E’ qui per dare la caccia a Oliver, è qui per lui. Chase vuole vedere il suo mondo andare in pezzi, vuole solo questo.