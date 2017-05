Arrow 5: un cammeo inatteso nel finale di stagione

C’è davvero poco che non si sappia sul finale di stagione di Arrow che andrà in onda questa settimana negli Stati Uniti su The CW ed una delle cose più attese è proprio il ritorno di tante guest star significative che sono apparse nella serie in questi cinque anni tra i quali Deathstroke, Nyssa al Ghul e Capitan Boomerang che aiuteranno Oliver Queen nell’impresa di salvare i membri del suo Team e suo figlio William catturati da Adrian Chase, alias Prometheus, e portati sull’isola di Lian Yu che, incidentalmente, è anche il titolo del finale di stagione.

Secondo il protagonista della serie Stephen Amell, però, c’è una speciale apparizione che è riuscita a sfuggire alle maglie degli spoiler e che deve essere ancora rivelata. Non sapendo di quale personaggio Amell stia parlando nell’entusiastico tweet, è difficile sapere se questo personaggio apparirà sull’isola o in un flashback e ovviamente le possibilità, come sottolinea anche CBR, sono infinite anche se sappiamo che si tratta di qualcuno che è già apparso nello show:

“Il mio cammeo preferito nel finale di stagione di Arrow non si è visto in nessun promo. Adoro che questa persona sia tornata.”

My favorite cameo in the #Arrow Season Finale is not featured in any of the previews. Love this person so much for coming back. — Stephen Amell (@StephenAmell) 20 maggio 2017

Le possibilità sono veramente innumerevoli, Amell potrebbe stare parlando di Roy Harper o della madre di Oliver, Moira Queen oppure qualcuno degli eroi dell’Arrowverse potrebbe comparire in un mini crossover, come per esempio Sara Lance. Cosa vi aspettate dal finale di questa stagione e, secondo voi, chi è questo misterioso personaggio che rivederemo nell’episodio?

Il finale della quinta stagione di Arrow andrà i onda negli Stati Uniti mercoledì 24 maggio su The CW.