Arrow 6: di cosa si parlerà al panel del San Diego Comic-Con

Gli attori di Arrow, a differenza dei loro colleghi di The Flash, non sono ancora tornati sul set – Stephen Amell è impegnato con le riprese di Code 8 a Toronto con il cugino Robbie Amell – ma questo non significa che i lavori della serie siano fermi, tutt’altro. Gli autori sono infatti tornati a riunirsi circa un mese fa, il che significa che titolo e descrizione della première della sesta stagione sono sicuramente già disponibili, anche se ancora non sono stati rivelati al pubblico.

ARGOMENTI CORRELATI – The Flash 4: svelato titolo e descrizione della première mentre gli attori tonano sul set

Arrow tornerà per il sesto anno consecutivo al San Diego Comic-Con e, come rivelato dagli argomenti che verranno trattati durante il panel della serie, che si terrà sabato 22 luglio, alle 17:50 ora locale, nella Ballroom 20 del Convention Center californiano, tutti i protagonisti e produttori presenti, Stephen Amell, David Ramsey, Willa Holland, Emily Bett Rickards, Paul Blackthorne, Katie Cassidy, Echo Kellum, Juliana Harkavy, Rick Gonzalez oltre a mostrare immagini inedite della nuova stagione, affronteranno l’argomento della prossima e forse risponderanno alle pressanti domande dei fan, ansiosi di sapere chi sia sopravvissuto all’esplosione dell’isola.

Con il futuro del team lasciato in sospeso, Arrow regala una nuova definizione della frase ‘far saltare in aria uno show’. L’emozionante atto finale tra Oliver Queen ed Adrian Chase è stata la perfetta conclusione di una stellare quinta stagione della grintosa serie di supereroi della DC trasmessa da The CW. Adesso l’attenzione si sposta sul destino di tutti i membri del Team Arrow. E’ possibile che tutti siano sopravvissuti all’esplosione dell’isola o la loro storia è giunta ad una conclusione, proprio come i cinque anni di flashback nella vita di Oliver?

La sesta stagione di Arrow andrà in onda negli Stati Uniti giovedì 12 ottobre su The CW.