Arrow 6: John Barrowman sarebbe entusiasta di tornare nella serie

In seguito all’esplosivo finale della quinta stagione che ha lasciato tutto il Team Arrow in pericolo di vita, uno dei primi interpreti della serie ad aver ufficialmente dichiarato che non sarebbe tornato per la sesta stagione, è stato John Barrowman, che nello show ha vestito i panni, sin dagli esordi, del nemico/amico di Oliver Queen, Malcolm Merlyn.

Tuttavia, secondo una recente intervista rilasciata dal produttore esecutivo Marc Guggenheim a Green Arrow TV, Merlyn – che si è sacrificato per salvare la vita della figlia Thea Queen, incappata su una mina antiuomo – potrebbe non essere morto.

“Dipende da John“, ha dichiarato Guggenheim. “Quando lo abbiamo chiamato per comunicargli come sarebbero andate le cose nel finale di stagione, gli abbiamo detto che tutti quelli che nello show erano morti, sono tornati in qualche modo o forma, attraverso flashback, viaggi nel tempo o universi paralleli. Un addio non è mai davvero un addio e lui ha un invito aperto per tornare nello show ogni volta che vuole“.

La notizia della morte di Malcolm Merlyn era trapelata prima della messa in onda del finale, quando lo stesso Barrowman, ospite di una Convention, aveva dichiarato hce non sarebbe tornato per la sesta stagione di Arrow:

“Mi dispiace molto lasciare l’Arrowverse, amo interpretare Malcolm Merlyn, ma per quanto possa essere triste, comprendo come gli show debbano rinnovarsi ed i personaggi cambiare e progredire, anche se questo non significa che io non sia triste e dispiaciuto per la situazione“.

Commentando le dichiarazioni del produttore esecutivo lo stesso attore ha dichiarato sulla propria pagina Facebook:

“Sono sorpreso e contento di quanto dichiarato da Marc Guggenheim sul futuro di Merlyn nell’Arrowverse, perch durante una conversazione avuta al telefono con Wendy Mericle, avevo avuto l’impressione che non ci fossero piani per far tornare il personaggio. Se hanno cambiato idea è fantastico! Ho ADORATO interpretare Malcom Merlyn ed ero davvero deluso quando mi è stato detto della sua morte e che non avrei più fatto parte dello show e del suo fantastico team. Se mi vogliono ancora devono solo chiedermelo! La palla è di nuovo nel loro campo, che scrivano per lui una bellissima storyline ed io ci sarò.”

Le novità sulla sesta stagione non si fermano qui, sempre in seguito ad alcune di dichiarazioni rilasciate da Marc Guggenheim, si è fatto cenno al futuro di Felicity Smoak (Emily Bett Rickards) nello show e alla possibilità che la geniale hacker apra una compagnia di computer tutta sua di nome Smoak Tech.:

“E’ una cosa che volevamo fare già dallo scorso anno“, ha spiegato il produttore esecutivo “prima di essere sedotti dall’idea di Helix. Quindi posso dire che le persone che volevano vedere quella trama saranno sicuramente contente nella sesta stagione, ma per ragioni che io ritengo ovvie, la compagnia non potrà chiamarsi Smoak Technologies. E a tutti quei furboni che pensano che non potrà chiamarsi così perché Felicity cambierà il suo cognome in Queen, posso garantire che non si chiamerà nemmeno Queen Technologies“.

Per quanto riguarda invece l’atteso ritorno di un altro dei personaggi amatissimi dai fan, è ormai noto che Slade (Manu Bennett) sarà presente nella sesta stagione ed il motivo per cui lo rivedremo è legato al fatto che Oliver manterrà fede alla parola data quando gli ha chiesto aiuto contro Adrian Chase, promettendo di aiutarlo a rintracciare il proprio figlio. Il network – così come annunciato da TVLine – starebbe infatti cercando un attore australiano che interpreti il ruolo della progenie di Slade, un adolescente descritto come “introverso, umorale e naturalmente atletico“.

La sesta stagione di Arrow tornerà negli Stati Uniti giovedì 12 ottobre su The CW con la première dal titolo Fallout.