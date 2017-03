Arrow 6: Katie Cassidy torna come regular nella prossima stagione

La quinta stagione non è ancora finita e gli autori di Arrow stanno già giustamente cominciando a pianificare la successiva e lo fanno annunciando, come dichiarato tra gli altri da Deadline, che Katie Cassidy – che ha interpretato il ruolo di Laurel Lance, alias Black Canary, uccisa per mano di Damien Darhk nella quarta stagione – tornerà in un ruolo fisso a partire dal prossimo anno.

La Cassidy farà infatti di nuovo parte del cast della capostipite delle serie di supereroi della CW già a partire dai due episodi finali di questa stagione per interpretare il ruolo del doppelgänger di Laurel Lance proveniente da Terra 2, nonché la metaumana Black Siren.

Nell’annunciare il nuovo contratto firmato con l’attrice, il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha dichiarato:

“Una delle cose che ci piace di più di Arrow è che ci permette di andare dove la storia ci porta. Lo scorso anno ci ha portato alla tragica morte di Laurel Lance. Quest’anno, il finale di metà stagione, ci ha portato a introdurre nella serie il doppelgänger di Laurel, Black Siren. L’interpretazione di Katie ci ha colpiti così tanto che abbiamo sentito che la sua storia non era finita. Non potremmo quindi essere più felici di dare il benvenuto a Katie nel ruolo di Siren. Anche se è già apparsa quest’anno in Arrow e Legends of Tomorrow, per noi è come se non avesse mai lasciato questa famiglia.”

Come annunciato lo scorso mese via Twitter, la Cassidy sarà anche una delle protagoniste del finale della seconda stagione di Legends of Tomorrow, che andrà in onda negli Stati Uniti martedì 4 aprile su The CW, anche se nel ruolo di Laurel, probabilmente a causa della Lancia del Destino, in grado di riscrivere il passato.

L’attrice è stata una dei membri del cast di Arrow sin dal suo debutto e ne ha fatto parte fino alla quarta stagione, quando Darhk la uccise, scatenando tutta una serie di conseguenze che si ripercossero anche sul protagonista della serie, nonché suo ex fidanzato, Oliver Queen, alias Green Arrow. Da allora la Cassidy è apparsa sei volte nell’Arrowverse, sotto forma di flashback, nel ruolo di Laurel, oppure nei panni della perfida e manipolatrice metaumana Black Siren.

Cosa pensate di questa notizia?

Credete che il ritorno dell’attrice levi, in qualche modo, significato alla morte del personaggio che ha interpretato per tanti anni nella serie oppure, considerato che interpreterà un altro ruolo, pensate che darà un valore aggiunto allo show?