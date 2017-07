Arrow 6: le novità annunciate da Stephen Amell ed il titolo della première

Stephen Amell, ospite del Heroes & Villains FanFest di Nashville, ha come sempre tenuto banco durante i panel in presenza del folto pubblico, regalando ai presenti in sala qualche spoiler sulla sesta stagione, la cui produzione è ripresa solo qualche giorno fa.

Come gli appassionati della serie sapranno, il finale della quinta stagione ha lasciato in sospeso il destino di tutti i protagonisti dello show, esclusi lo stesso Oliver Queen ed il figlio William, scampati all’esplosione che ha distrutto l’isola di Lian Yu. Come si può vedere in questo video girato da una fan durante il panel, ci giunge notizia che un personaggio in particolare sembra essersi salvato dall’evento catastrofico.

Stephen Amell HVFF panel LIVE https://t.co/Ye6R1NqJuw — Wine&Watch @HVFF TN (@WineandWatch) 8 luglio 2017

“Posso dirvi che Manu Bennett tornerà a fare parte dello show,” ha infatti dichiarato Amell. “E credo che lo vedremo diverse volte nella prossima stagione, il che è fantastico.” Il protagonista della serie ha poi aggiunto “E avremo anche qualcuno dalla prima stagione che ritornerà nello show,” un’affermazione fatta dall’attore anche lo scorso anno, in vista della quinta serie quando il personaggio i questione finì per rivelarsi essere Anatoly.

“Oliver avrà anche un’appartamento quest’anno,” ha proseguito il protagonista. “E avremo ancora dei flashback nella serie che serviranno però per mostrare il passato di alcuni dei personaggi. I flashback fanno parte del DNA della serie e mi aspetto che verranno quindi usati in maniera piuttosto regolare“.

Un membro del pubblico ha anche chiesto di condividere due verità ed una bugia sulla sesta stagione ed Amell ha risposto:

“Slade & Oliver hanno una scena assieme nel presente, Diggle spara con la pistola che si inceppa, Thea ha una scena nel presente“.

Slade & Oliver have a scene in present day, Diggle fires his gun and it doesn’t fire, Thea has a present day scene. #HVFFNashville — Rachel @ HVFF Nash (@jedichick04) 8 luglio 2017

Anche David Ramsey, l’attore che interpreta John Diggle, ha rilasciato qualche piccolo spoiler sulla prossima stagione per quanto concerne il suo personaggio, rivelando che assisteremo ad una certa tensione tra lui e Lyla ed anche a qualche conflitto in seno al Team Arrow e quando gli è stato chiesto se questi conflitti avrebbero riguardato lui ed Oliver, l’attore ha confermato.

I asked David what’s in store for Diggle in S6: there will be some Diggle & Lyla stuff but also a big fracture in the team. #HVFFNashville — Jen @ HVFFNashville (@jbuffyangel) 8 luglio 2017

Nel frattempo, su Twitter, il produttore Marc Guggenheim ha rilasciato il titolo della première della sesta stagione che si intitolerà “Conseguenze negative”, in un chiaro riferimento all’esplosione nel finale della quinta stagione ed alla scoperta di chi ne sarà rimasto vittima.

La sesta stagione di Arrow andrà in onda negli Stati Uniti giovedì 12 ottobre su The CW.