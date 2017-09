Arrow 6: una nuova intro ed un nuovo costume per l’eroe mascherato

Ospite del Heroes & Villains FanFest in New Jersey, il protagonista di Arrow, Stephen Amell, ha rivelato qualche interessante spoiler sulla prossima e sesta stagione dello show in una maniera piuttosto curiosa e per la maggior parte per ciò che non ha potuto dire.

Quando un fan gli ha chiesto infatti di recitare la famosa intro della serie, il protagonista ha detto di non potere, perché “farlo sarebbe come rivelare più grosso spoiler che potrei dire sulla sesta stagione e finirei sicuramente in grossi guai!“

Considerato il finale della quinta stagione dello show è probabile che la nuova narrazione fuoricampo che introduce tutti gli episodi della serie possa rivelare alcuni dei nomi dei superstiti del mortale piano di Prometheus. Nonostante quindi Amell sia rimasto con la bocca cucita su questo tema, ha fornito qualche spoiler al pubblico rivelando per esempio che Arrow quest’anno avrà un nuovo costume, oltre a qualche nuovo trucco che comincerà ad usare nel crossover/evento con Supergirl, The Flash e Legends of Tomorrow la cui produzione è cominciata proprio in questi giorni.

Inoltre, l’interprete di quello che è stato fino ad ora il personaggio più cupo tra le serie dell’Universo DC, ha annunciato che quest’anno vedremo invece un Oliver più sorridente:

“E’ una strana sensazione, questa stagione Oliver sembra essere una persona contenta, almeno fino ad ora,” si è affrettato a premettere Amell durante il panel. “Basandomi sugli episodi che hanno preceduto, però, credo che le cose cambieranno presto, ma dopo aver visto i primi tre episodi posso assicurarvi che sorride più spesso ed è piacevole per un attore non rimanere impantanato sempre nello stesso genere di umore“.

Amell ha anche rivelato di aver condiviso la scena con altri personaggi più di quanto sia avvenuto nelle stagioni passate:

“se mi seguite sui social media, avrete avuto modo di verificare che ho avuto più tempo libero del solito e questa è un’indicazione della direzione che sta prendendo la storia quest’anno, una direzione che mi sta piacendo molto” ed un riferimento, probabilmente alla nuova direzione presa dalla produzione che, costretta dalla storia stessa ad abbandonare i flashback per come li abbiamo visti fino ad ora e che, sostanzialmente, obbligavano il protagonista a recitare quasi in due serie parallele mentre raccontava il passato ed il presente del suo personaggio, sono stati trasformati oggi in flashback che raccontano la storia passata di altri personaggi dello show, come per esempio Slade Wilson, interpretato da Manu Bennett, lasciando quindi ad Amell inevitabilmente più tempo libero e meno spazio sullo schermo.

Amell ha anche sottolineato che “nella prima parte della stagione abbiamo seguito una trama e ci siamo attenuti a quella, ma questa è una cosa che cambierà a partire da lunedì“, più precisamente, quindi, dalla produzione del settimo e nuovo episodio il cui titolo, Thanksgiving, è stato da poco condiviso da Marc Guggenheim, una puntata che segue gli episodi che vedete qui sotto di cui già sono noti i titoli.