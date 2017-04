Arrow: Gonzalez e la Harkavy torneranno nella prossima stagione

Rick Gonzalez nei panni di Rene Ramirez alias Wild Dog e Juliana Harkavy in quelli di Dinah Drake, alias Black Canary, sono entrambi stati promossi a personaggi fissi per la prossima stagione – la sesta – di Arrow.

Entrambi gli attori si sono uniti al cast della serie ed al Team Arrow quest’anno, GOnzales, appunto, nel ruolo di Wild Dog, mentre la Harkavy ha di fatto preso il ruolo della nuova Black Canary che era appartenuto precedentemente alla Cassidy (che tornerà anche lei nella prossima stagione come il doppelgänger di Terra 2 di Laurel Lance, morta lo scorso anno per mano di Damien Darhk).

Il leader del team e protagonista della serie Stephen Amell ha reagito con entusiasmo alla notizia su Twitter:

Mentre Juliana Harkavy ha cinguettato: “Onorata, orgogliosa e dannatamente contenta“.

Honored, humbled, and so damn excited. 🖤 https://t.co/dX2FAKW1Z8 — Juliana Harkavy (@JulianaHarkavy) 13 aprile 2017

Rick Gonzalez ha recitato in Mr. Robot, Rush e Reaper, mentre Juliana Harkavy ha interpretato il ruolo di Alisha in The Walking Dead della AMC ed è apparsa in Constantine e Graceland. Arrow è stato rinnovato da The CW per la sesta stagione già a gennaio di quest’anno.

La quinta stagione di Arrow riprenderà negli Stati Uniti con l’episodio Dangerous Liaisons mercoledì 26 aprile su The CW.