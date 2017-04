Arrow: Juliana Harkavy parla del suo ruolo nella serie

Juliana Harkavy è entrata da poco nel cast di Arrow nel ruolo di Dinah Drake, alias Black Canary, sostituendo Katie Cassidy dopo la morte di Laurel nella quarta stagione e, almeno per il momento, non ha avuto grandi occasioni per esplorare questo complesso ruolo, così importante per i fan dei fumetti da cui lo show è tratto. In questa intervista con TV Line, l’attrice parla del suo ruolo, di cosa comporta, di come sia stata accolta dai fan della serie e rivela qualche spoiler sugli ultimi episodi della quinta stagione.

Quando è cominciato il tuo ruolo in Arrow e cosa ha comportato?

Ho iniziato ad ottobre, ho fatto un’audizione di martedì, sono stata richiamata il mercoledì ed il venerdì alle 4 di notte una macchina è venuta a prendermi per portarmi a Vancouver. Ero appena tornata a Los Angeles, quindi si è mosso tutto molto velocemente quando è successo.

Ti hanno detto che il tuo personaggio avrebbe ereditato il mantello di Black Canary? Il che è una cosa grossa.

Dopo che mi hanno presa, mi hanno detto più o meno tutto quello che questo ruolo avrebbe significato. Non avevo idea che fosse una cosa così grande ed iconica ed è stato eccitante scoprirlo. Ma quando ho iniziato non ne avevo idea.

Caity Lotz ha usato il passato di ballerina e di atleta di arti marziali nel ruolo, mentre Katie Cassidy era un’habitué della palestra. Tu cosa hai portato al livello atletico nel ruolo?

Beh, sono sempre stata un’atleta, mio nonno era un giocatore di basket ed io ho praticato sport per tutta la vita. Ho anche fatto danza. Non molte arti marziali, ma la palestra è il mio ambiente. Quando ho cominciato mi hanno insegnato molte tecniche con dei trainer specializzati. Ma ero a mio agio a fare un ruolo così fisico.

Hai mai tirato un pugno nella tua vita o atterrato qualcuno?

No. [Ride] mi piace scherzare, ma sono seria: ho sempre voluto fare a botte con qualcuno. So che suona terribile, ma ho sempre voluto vedere come sarebbe stato. C’è un certo senso di soddisfazione nel dare un pugno a qualcuno. E’ una fortuna che abbia ottenuto questo ruolo, così non finirò per fare male a qualcuno. [Ride]

Come è cambiato il tuo modo di allenarti da quando sei in Arrow? Ho curiosato nel tuo profilo Instagram, e sembra che tu abbia una prospettiva salutare che implica non essere “scheletrica”, ma “forte”.

Esattamente, una delle cose che è successa dopo che ho ottenuto questo lavoro, è che ho imparato ad allenarmi, loro mi hanno detto: “Non ti vogliamo scheletrica, non vogliamo che perdi peso e smetti di mangiare” Bam, il coordinatore degli stuntman, James Bamford, mi ha supportato molto in questo e mi ha detto: “Preferire che non avessi collo perché hai troppa massa muscolare, piuttosto che vederti smunta e non in salute perché sei troppo magra. I supereroi hanno i muscoli, sono forti. Non devi preoccuparti troppo dei valori di riferimento medi”. Da quel momento è stato stressante e non è stato come ero abituata ad allenarmi, perché dovevo diventare forte. Voglio essere un supereroe, essere in grado di non sfigurare a fianco di questi ragazzoni. Probabilmente non mi sono mai sentita tanto in salute, perché mi sento bene mentalmente.

Mi è piaciuta la foto che hai condiviso, in cui hai mostrato i nuovi muscoli….

Grazie! Ci sto lavorando, è divertente svegliarsi la mattina e ritrovarsi nuovi muscoli sul corpo. Ti fa sentire una versione più grande e migliore di te stessa.

Adesso che il personaggio è nello show da un paio di mesi, come descriveresti il rapporto di Dinah con Oliver e con Diggle?

Penso che siano le prime persone a cui ha concesso di avvicinarsi in molto tempo. Oliver è quello che l’ha fatta uscire dall’ombra e l’ha portata nel team, quindi la sua connessione con lui è speciale. Ha un debole per Oliver, non in senso romantico, ma come partner del team. E con Diggle, lui è il capo in seconda, e questa è una cosa importante per Dinah, le piace fare coppia con lui perché è un combattente competente quanto lei.

E’ come se Oliver avesse fatto entrare Dinah nel team e Diggle è quello che ha fatto gli onori di casa e le ha mostrato come essere parte di questo gruppo.

Esatto, è un modo perfetto dimetterla. E’ una piacevole dinamica e sembra una grande famiglia in cui tutti lavorano assieme per aiutarsi.

A proposito di famiglia, per me Dinah è un po’ come la sorella maggiore per Rene e Curtis.

[Ride] Sicuramente. credo che Dinah sia abituata ad essere considerata “una dei ragazzi” e quindi non ha paura di prenderli in giro e giocare con loro, è una cosa che fa parte del suo carattere.

Domanda importante: sul set, urli davvero quando usi il Canary Cry oppure fingi?

Bella domanda. In alcune occasioni mi limito ad aprire la bocca in un grido silenzioso, ma quando c’è una scena di lotta e sei pieno di energia per lo scontro, urlo davvero. ma devo scegliere quando farlo e quando no, altrimenti rischierei di rimanere senza voce.

Mi pare che sia stata Chloe Bennet di Agents of S.H.I.E.L.D. a dire che guardare quel genere di scene senza gli effetti speciali è quasi ridicolo con Daisy che si limita a mostrare il palmo a qualcuno facendo la faccia arrabbiata.

E’ vero! Ma sul set creano questo effetto in cui le persone vengono respinte all’indietro, quindi anche se dalla mia bocca non esce nessun suono le persone vengono buttate per terra, il che è forte. Ti dà quasi la sensazione che tu stia effettivamente facendo qualcosa.

possiamo parlare della catena da portafoglio che usa, so che la fa apparire come una dura, ma quando la guardo in un combattimento penso sempre che qualcuno potrebbe afferrarla e usarla contro di lei.

[Ride] Sai com’è, è scocciante combattere con tutti quei tizi e perdere sempre il portafogli e la patente. Non ne può più. E’ una ragazza molto pratica.

Quale sarà la prossima mossa del team contro Adrian Chase? ormai è in fuga.

Ci stanno lavorando, lui è in fuga, ma qualcosa mi dice che il Team Arrow troverà un modo per rintracciarlo. Spero lo facciano.

Si è parlato del fatto che il prossimo episodio che andrà in onda il 26 aprile poteva essere intitolato semplicemente “Team Arrow contro Team Felicity”. Parlamene un po’, come si manifesta questo conflitto?

Felicity ha molte ottime idee e penso che vorrà applicarle a prescindere da quello che il Team pensa. lei aiuta sempre tutti, fa sempre quello di cui il Team ha bisogno e fa sempre gioco di squadra, ma a volte abbiamo opinioni diverse. lei è molto intelligente, quindi…

Questo conflitto avrà a che fare con il Team Arrow, Felicity ed i membri di Helix che hanno opinioni diverse su come acciuffare Adrian?

Avrà a che fare con tutto questo, sì. ma è anche più di questo. Helix ha sicuramente un peso nell’approccio di Felicity alla cattura di Adrian Chase.

Nelle still dell’episodio quelli di Helix hanno tutti un’uniforme e anche Felicity indossa un cappelletto. Ci sarà uno scontro fisico o sarà più una guerra tra menti?

Un po’ tutte e due, perché avremo l’aspetto fisico, in cui vederemo proprio degli scontri, con Helix che però è solita fare giochi mentali. Sarà interessante, questo conflitto si giocherà su diversi livelli.

E cosa puoi dirmi del finale di stagione? Marc Guggenheim ha dichiarato che non si svolgerà a Star City.

Esatto e sarà epico. E’ una cosa più grossa di quanto avrei mai potuto immaginare. E’ incredibile. Quando ho letto il copione sembrava di leggere quello di un film. Sarà veramente eccitante.

Dinah avrà qualche nuova mossa? C’è stato qualcosa che hai fatto per la prima volta come attrice negli ultimi mesi?

Sì, eccome! Dinah sta diventando sempre più sicura e forte e migliore.

Katie Cassidy tornerà nel finale di stagione e sarà un membro fisso del cast nella prossima stagione. Mi pare chiaro che vedremo uno scontro Black Canary/Black Siren prima o poi o sbaglio?

Non so se lo stiano pianificando, ma sarebbe epico!

Infine, cosa pensi della reazione dei fan al tuo arrivo? Possono essere molto particolari, ma l’impressione è che ti abbiano accolta bene il che è un grande complimento.

Mi hanno accolta bene e mi hanno accettata. Non sapevo cosa aspettarmi dopo aver scoperto il peso del mio ruolo, perché era un affare più grande di quello che immaginavo. Il fatto che siano stati così gentili è stata una benedizione, perché questa storia e questi personaggi hanno una storia molto lunga. Ma sono stati meravigliosi.